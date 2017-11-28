Android'de İki Uygulama Aynı Anda Nasıl Açılır?

Android 7.0 Nougat ve üstü bir Android sürümüne sahipseniz, şimdi size telefonunuzda aynı anda iki uygulamayı nasıl kullanabileceğinizi anlatacağız.

Şu aralar ekranı ikiye bölüp aynı anda iki uygulamayı birden kullanmamızı sağlayabildiğini iddia ederek piyasada prim yapan cihaz oldukça fazla. Ancak Android Nougat yüklü bir akıllı telefona sahipseniz, bunu zaten elinizdeki telefonla yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Özellikle de arkadaşınıza WhatsApp'dan yer tarif ederken bir andan da haritaya bakabilmek gibi, küçük hayat kurtarıcı bir özellik olan çift ekran özelliğini yapmak ise çok basit.

Öncelikle telefonunuzda aynı anda kullanmak istediğiniz iki uygulamayı seçiyorsunuz. Diyelim ki bu iki uygulama Google Chrome ve Google Haritalar olsun. Öncelikle kare tuşuna basarak arka planda açık olan uygulamalar olan ekrana geliyorsunuz. Sonra eğer ekranın üstünde kullanmak istediğiniz uygulama eğer Google Haritalar ise, Google Haritalar uygulamasının çerçevesinin üst kısmına basılı tutuyorsunuz.

Daha sonra basılı tuttuğunuzda ekranın üst kısmında "Ekranı bölünmüş olarak kullanmak için buraya sürükleyin" yazan bir yazı göreceksiniz. Burada basılı tuttuğunuz uygulamayı ekranın yukarısına sürüklemeniz yeterli. Daha sonra arka plan uygulamaları bölünmüş ekranın altında açık halde kalacak. Burada da ikinci ekran kullanmak istediğimiz uygulamaya normalde arka plandan görmek istediğimiz uygulamayı seçer gibi seçmeniz yeterli.

Eğer isterseniz telefonu yatay bir biçimde de kullanarak, bölünmüş ekranı daha geniş alanda kullanabilirsiniz. Aynı anda Mesajlar ve Whatsapp'ı beraber açarsanız, seçtiğiniz ekranda hız kesmeden aynı anda iki ayrı alandan insanlarla yazışmanız bile mümkün. Ekranın yatay halini de şu şekilde görebilirsiniz.

Öncelikle iki uyarı yapmamız lazım. Birincisi bu durumu her uygulama desteklemiyor. Özellikle de bir pencereden Instagram'dan sevgilinizi "stalklayıp" bir pencereden de sevgilinizle yazışamayacaksınız. Ancak Youtube'un arka planda çalışamama sorununu bir nebze çözüyor diyebiliriz. Videoyu tam ekranda oynatamasanız da, Aynı anda Youtube'da video izlerken, aynı anda da internette oldukça başarılı bir şekilde ben video izleyebildim.

Açıkçası tarayıcı biraz patlayabiliyor, ancak Whatsapp gibi uygulamaları ya da Google'a ait uygulamaları oldukça başarılı bir şekilde uyguladığını belirtmekte fayda var. Bir diğer uyarımız ise bu şekilde kullanmak özellikle de fazla iyi olmayan bir ram ve işlemciye sahip bir telefonu oldukça yorabilir. Yani kullanırken götürdüğü şarjı ve işlemciye yaptığı yüklenmeyi dikkate almakta fayda var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu özellikten daha önce haberdar mıydınız?