Android'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 30 Uygulama

Ekim ayının son haftalarını yaşıyoruz. Çok yakında Kasım’la birlikte sonbaharın son ayına gireceğiz. Bu süreçten sonra da uzun süredir özlemini beklediğimiz kış mevsimi bizleri karşılayacak. Bugün İzmir’de olduğu gibi yağmurlu havaları sevenler, bu güzel havada telefonlarına indirdikleri ücretsiz uygulamalarla daha çok sevinecekler. Bugün sizlere kısa süreliğine ücretsiz olan 30 uygulama-oyun-ikon paketi sunacağız. Ücretsiz süreleri kısa süre içerisinde bitebilir, o yüzden elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum.
Ücretsiz Uygulamalar
- Cambi Photo Camera - Normal Fiyatı: 2,79 TL - Kalan Süre: 1 gün
- Learndutch.org - Flashcards - Normal Fiyatı: 12,99 TL - Kalan Süre: 1 gün
- Poke Me - Water Drink Reminder - Normal Fiyatı: 1,09 TL - Kalan Süre: 2 gün
- Smart Wi-Fi Hotspot Pro - Normal Fiyatı: 9,99 TL - Kalan Süre: 5 gün
- Chemistry Dictionary - Normal Fiyatı: 8,99 TL - Kalan Süre: 6 gün
- Names and Meanings - Normal Fiyatı: 8,99 TL - Kalan Süre: 6 gün
- Drugs Dictionary - Normal Fiyatı: 0,69 TL - Kalan Süre: 7 gün
Ücretsiz Oyunlar
- CosmoLands | Premium Edition - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 1 gün
- Dead Ship - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 1 gün
- Soxcel | Pixel Soccer | PRO - Normal Fiyatı: 7,39 TL - Kalan Süre: 1 gün
- Cube.IO Pro Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 2 gün
- MontaSayer Pro - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 2 gün
- Survival Time FULL - Normal Fiyatı: 0,89 TL - Kalan Süre: 2 gün
- QoQo: Camera - Normal Fiyatı: 3,49 TL - Kalan Süre: 3 gün
- Can You Escape - Fear House Pro - Normal Fiyatı: 1,79 TL - Kalan Süre: 5 gün
- Mystic MAZE - A 3D Adventure - Normal Fiyatı: 5,59 TL - Kalan Süre: 6 gün
- AceSpeeder 3 - Normal Fiyatı: 3,19 TL - Kalan Süre: 7 gün
Ücretsiz İkon ve Özelleştirme Paketleri
- Digi Clock Widget Odinson - Normal Fiyatı: 6,29 TL - Kalan Süre: 2 gün
- Life Icon Pack - Normal Fiyatı: 8,39 TL - Kalan Süre: 1 gün
- Art Alive 3D Pro Iwp - Normal Fiyatı: 3,99 TL - Kalan Süre: 2 gün
- Vesuv icon pack - Normal Fiyatı: 6,39 TL - Kalan Süre: 2 gün
- Light Blue HD Live Wallpaper - Normal Fiyatı: 8,39 TL - Kalan Süre: 3 gün
- Poweamp Widget Pure Gold - Normal Fiyatı: 6,29 TL - Kalan Süre: 4 gün
- Recticons Icon Pack - Normal Fiyatı: 8,49 TL - Kalan Süre: 5 gün
- Rugos Premium Icon Pack - Normal Fiyatı: 2,99 TL - Kalan Süre: 7 gün
- Oreo Square - Normal Fiyatı: 2,19 TL - Kalan Süre: 7 gün
- Prettiee Wallpapers - Normal Fiyatı: 1,09 TL - Kalan Süre: 6 gün
- Rarent Icon Pack - Normal Fiyatı: 1,99 TL - Kalan Süre: 5 gün
- 3D/3D HyperCube B&W Wallpaper - Normal Fiyatı: 4,79 TL - Kalan Süre: 5 gün
- Graby Spin Icon Pack - Normal Fiyatı: 2,99 TL - Kalan Süre: 4 gün