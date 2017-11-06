Android'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 5 Oyun ve Uygulama

Android kullanıcılar için Google Play'de kısa süreliğine ücretsiz olan 5 uygulamayı listeledik.

Haftanın en eğlenceli, en muhteşem ve en huzurlu günü olan pazartesiden herkese merhabalar dostlar. Öğrencilerin okullarına, çalışanların işlerine gittiği bu güzel günde sizlere bu mutluluğunuzu pekiştirecek güzel “ücretsiz” uygulama ve oyunlar sunmaya geldim. Bu güzel indirim rüzgarı ne yazık ki iOS platformlarında pek olmadığı için haberlerimizi Android üzerinden yapmak zorunda kalıyoruz. Bugün de, aynı şekilde Android’de kısa süreliğine ücretsiz olan 5 uygulamayı sizler için sunacağım. Bu oyun ve uygulamaları kaçırmamak için elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum. Zira bu uygulamalar kısa süre sonra yeniden ücretli olabilirler.

Buff Knight Advanced

Normal Fiyatı: 2.99 TL

Retro tarzında RPG koşucu oyunu sevenler için güzel bir oyun olacak Buff Knight Advanced, platform tabanlı oyun yapısı ile hoş bir oyun.

Galactic Shooter

Normal Fiyatı: 0,89 TL

Space Invaders oyununu hatırlayanlar var mı? Atari döneminden kalma bu oyun, benim gibi pek çok insanda unutulmaz anılar bıraktı. Galactic Shooter ise bu oyunu temel alarak geliştirilmiş sağlam bir retro oyunu.

MIUI 9 İkon Paketi

Normal Fiyatı: 4,19 TL

Xiaomi’nin en güncel arayüzünü telefonunuzda kullanmak istiyorsanız, bu ikon paketi ile bunu sağlayabilirsiniz. Nova Launcher ve Go Launcher gibi 11 farklı launcher üzerine eklenebilen ikon paketini kısa süreliğine ücretsiz indirebilirsiniz.

NetX Pro

Normal Fiyatı: 8,59 TL

Ağ tarama alanında telefonunuzun yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, bu uygulamayla cihaz tanıma olayını bir üst boyuta taşıyabileceksiniz. Belirli bir ağa bağlı cihazların IP Adresi, MAC Adresi, NetBIOS adı gibi telefonun en önemli bilgilerine ulaşabilir. Detaylı bir ağ tarayıcı istiyorsanız bu uygulamaya hazır ücretsizken bir şans vermenizi öneriyorum.

A-2481

Normal Fiyatı: 1,99 TL

İnsanların beynini uzaktan kontrol edebilme üzerine kurulmuş sağlam bir korku oyunu olarak dikkat çeken A-2481, gizli bir askeri sığınakta geçiyor. Karanlık ve kasvetli koridorlarda geçen sağlam bir hikaye arıyorsanız bu oyuna kesinlikle bir şans vermelisiniz.