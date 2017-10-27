Android'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 6 Oyun ve Uygulama

Android kullanıcılarını güzel bir hafta sonu bekliyor. Bu 6 oyun ve uygulamayı ücretsiz indirerek gününüze renk katabilirsiniz. Oyunların toplam değeri 47 TL'yi geçiyor.

Hafta sonuna hazır mısınız? Bütün hafta boyunca ya okula ya da işe gittiniz ve bayağı yoruldunuz. O zaman bunun üzerine bir ödül niyetine bazı ücretsiz oyunlar ve uygulamalar önerelim. Uygulamaları indirirken elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum, çünkü ücretsiz kampanyası sınırlı bir süre için geçerli oluyor.

Bugün yayınlayacağım uygulamalar arasında bir tanesi var ki, çok yüksek bir fiyattan indirime girmiş. Telefonunuzun sesinin kısık olduğunu düşünüyor veya kendi müzik zevkinize uygun bir ses düzeni kullanmak istiyorsanız bu uygulamayı kaçırmayın derim. Bugün listemizde yer alan tüm oyun ve uygulamayı indirirseniz toplamda 47,14 TL’lik ürünü envanterinize eklemiş olacaksınız.

Equalizer Pro

Normal Fiyat: 17,99 TL - Şimdiki Fiyat: Ücretsiz

Yukarıda bahsettiğim uygulama buydu. Telefonunuzda müzik dinlemeyi seviyorsanız bu uygulama yardımı ile ince dokunuşlar yapabilir, sesi çok az gelen kulaklığınızın sesini yükseltebilirsiniz. Son derece detaylı bir ekranla gelmesinin yanında özel profilleri seçerek dinlediğiniz müzik türüne uygun modu kullanabilirsiniz.

SOV 2 - be the Hero in a Movie

Normal Fiyatı: 4,99 TL - Şimdiki Fiyat: Ücretsiz

Android üzerinde oynayabileceğiniz oyun, FPS mekaniklerine sahip sinematik türü olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek oyuncuların yer aldığı oyun 2050 yılında, küresel etkilerin geri dönülmez bir yola girdiği zamanda geçiyor.

Biome Survival Online War PRO

Normal Fiyatı: 2,09 TL - Şimdiki Fiyat: Ücretsiz

Minecraft tarzını seven kullanıcılarımız, kısa süreliğine ücretsiz olan bu oyunu kesinlikle kaçırmasın. İçerisinde reklam olmayan oyunda Minecraft ile FPS kültürünün harmanlanmış bir versiyonunu göreceksiniz.

Little Stars for Little Wars 2.0

Normal Fiyatı: 6,69 TL - Şimdiki Fiyat: Ücretsiz

Son derece basit gerçek zamanlı bir RTS oyunu. Oyunun çok basit bir hedefi var: Yıldız sistemlerinde ilerleyerek düşman sistemleri yakalamak. Son derece eğlenceli ve beyin yakıcı bu oyuna şans vermelisiniz.

Photo Deformer Pro

Normal Fiyatı: 7,49 TL - Şimdiki Fiyat: Ücretsiz

Fotoğraflarınızı deforme ederek güzel bir görüntü yakalamak ister miydiniz? Çılgın fotoğraflar oluşturmak istediğinizde bu uygulama çok işinize yarayacak.

Behind The Door

Normal Fiyatı: 5,89 TL - Şimdiki Fiyat: Ücretsiz

Yurt dışında cadılar bayramının başladığı bu günlerde grafik kalitesi nispeten kaliteli bir mobil korku oyunu arıyorsanız, bu oyun sizin için güzel bir tercih olabilir.