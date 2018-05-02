Android'de Oynayabileceğiniz En İyi 10 Zaman Öldürmelik Oyun

Akıllı telefonunda oyun oynamayı sevmeseniz de zaman öldürmek için dahi olsa başvurabileceğiniz güzel bir liste hazırladık.

Her ne kadar akıllı telefonlarımız artık sağlam grafikli oyunları açacak kadar donanıma sahip olsa da bazılarımız halen daha az efor sarf etmemizi gerektiren ve basit parmak hareketleriyle uzun zaman harcayabileceği oyunları daha çok tercih ediyor.

Biz de bugün sizler için Android cihazınızda fazla efor sarfetmeden oynayabileceğiniz ve başından kalkması oldukça zor oyunu listeledik. Vakit kaybetmeden oyunlarımıza geçelim:

Super Mario Run

Super Mario'yu size anlatmamıza elbette gerek yok. Mario'nun bilindik oynanışını Subway Surfers temalı koşma mekaniği ile birleştiren oldukça eğlenceli bir oyun.

Alto's Adventure

Alto's Adventure görüp görebileceğiniz en steril ve güzel grafiklere sahip mobil oyunlardan biri. Oldukça huzurlu bir atmosferde kayak yaptığınız oyunu denemelisiniz.

Badland 2

İlk oyunu defalarca yılın oyunu ödülüne layık görülmüş Badlands'in devamı da en az ilki kadar kaliteli bir yapım.

Rayman Fiesta Run

Ubisoft'un haklarını satın alarak git gide daha güzel bir hale getirdiği Rayman, mobil platformda en çok oynanan arcade oyunların başında geliyor.

Jetpack Joyride

Muhtemelen akıllı telefon piyasasının en çok oynanan ve sevilen oyunlarından olan Jetpack Joyride, çıkışının üstünden seneler geçmesine rağmen geliştirilmeye devam ediyor.

Agent Dash!

Muadillerinden pek de bir farkı olmasa da, Agent Dash de koşma temalı ve grafikleri güzel olan yapımlardan biri. Şans verebilirsiniz.

Chameleon Run

Renk paleti ve oldukça güzel görünen grafikleri ile sizi büyüleyecek olan Chameleon Run zaman zaman sizi delirtebilir ama oldukça da eğlenceli.

Pac-Man 256

Pac-Man efsanesinin mobil platform için yeniden dizayn edilen versiyonu birçok yenilikle sizleri karşılıyor. Oyunun bir avantajı da hem dikey, hem de yatay olarak oynanabilmesi.

Ski Safari 2

Tıpkı Alto's Run gibi bir kayak oyunu olan Ski Safari'yi bir kez başladığınızda elinizden bırakmanız oldukça zor. Yeni hayvanlar, karakter özelleştirmeleri derken oyun sizi feci sürüklüyor.

Amazing Katamari Damacy

Katamari Damacy'i belki PSOne zamanlarından hatırlarsınız. Küçük bir top olarak başladığınız oyunda önünüze gelen her şeyi kendinize yapıştırarak dünyayı bir felakete sürüklüyorsunuz.