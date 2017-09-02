Android'de Root Yapmadan SMS Limitini Nasıl Kaldırılır?

Bu yazımızda size Android'li akıllı telefonlarda yarım saatte maksimum 30 olan mesaj limitini nasıl kaldırabileceğinizi anlattık.

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Sevdiklerimize ve tanıdıklarımıza toplu olarak bayram mesajı atmak, teknolojiyle birlikte artık yeni bir geleneğimiz haline geldi. Ancak Android işletim sistemli telefonlarda küçük bir sorununuz var. O da yarım saat içerisinde atabileceğiniz maksimum SMS sayısının 30 tane ile sınırlı olması. Bu sınırı Google'ın koyma sebebi, normalde birçok ülkede belirli ücrete tabi tutulan SMS'lerin size zarar vermek isteyen uygulamalar tarafından atılmasını engellemek. Peki bu sınırı kaldırabilir miyiz?

Normalde bu SMS sınırı "root" işlemi yapılmış Android'li telefonlarda basit uygulamalarla çözülebiliyor. Ancak bir toplu mesaj atacaksınız diye telefonunuzu garanti kapsamından çıkarmak hiç mantıklı değil. Biz de bu yazımızda size root yapmadan SMS sınırını kaldırmanın yolunu anlatacağız. Öncelikle Android geliştiricilerinin kullandığı Android Debug Setup isimli programı kullanabilir hale gelmeliyiz. Öncelikle telefonumuzdan sırayla şu işlemi yapacağız:

Ayarlar kısmına girin Listenin sonundaki "Telefon Hakkında" seçeneğine tıklayın (Android Oreo'da bu kısma "Sistem" menüsü üzerinden ulaşabileceksiniz) Derleme Numarası yazan yere arka arkaya 7 kere basın. Bu size geliştirici seçenekleri menüsünü aktif hale getirecek. Ayarlar kısmına geri gelin ve Geliştirici seçenekleri menüsünü açın. "USB Hata ayıklaması" seçeneğini aktif hale getirin.

Daha sonra Windows Bilgisayarınız için şu seçenekleri izleyin:

Buradaki linkten Android Debug Bridge'i in zip dosyasını indirin. Daha sonra ADB'nin dosyalarının olmasını istediğiniz bir klasöre zip dosyasını çıkarın (C'nin içerisinde "ADB" gibi bir dosya açıp içine zip dosyasını çıkarabilirsiniz) Dosyaları çıkarttığınız klasörde boş bir yere shift tuşuna basılı tutarak tıklayıp "Komut penceresi aç"a tıklayın. (Eğer işletim sisteminiz "Windows 10" ise "Powershell penceresini buradan açın" seçeneğine tıklamanız lazım) Daha sonra telefonunuzu USB'den bağlayıp, dosya transferi moduna alın. Biraz önce açtığınız komut penceresinden Android Debug Bridge'i aktif hale getirmek için şu komutu girin : adb devices Telefonunuzdan bir uyarı penceresi çıkacak. Ona "her zaman" seçeneğini işaret ederek tamama tıklayın. Daha sonra 5. adımdaki komutu komut penceresinden tekrar girin. Eğer ekranınızda telefonunuzun seri numarasını görüyorsanız hallolmuş demektir. Eğer Android Debug Bridge'i Mac ve Linux'larda da kurmak istiyorsanız buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.

Android Debug Bridge'i artık kurduk. Geldik SMS limitimizi değiştirmeye. Onu da adım adım şu şekilde yapacağız:

Öncelikle ADB'yi kurduğumuz dosyaya gidip önceki kurulum adımlarındaki 3. adımı uyguluyoruz. Daha sonra komut penceremizden boş bir ADB kabuğu oluşturmak için şu komutu giriyoruz ve entera basıyoruz: adb shell Çalışan komut içerisinde şöyle bir komut olacak: "settings put global sms_outgoing_check_max_count 30" . Bu komut içerisindeki "30" sayısı bizim yarım saat içerisindeki atabileceğimiz toplam SMS sayısı. Örnek olarak aşağıdaki görselde limit daha da düşürülmüş. Siz bu limite istediğiniz sayıyı yazabilirsiniz. Eğer limitinizi azaltmak istiyorsanız azaltabilirsiniz de. Daha sonra bir alttaki komutta da atabileceğiniz zaman dilimini içeren bir komut var. O da şu: é global sms_outgoing_check_interval_ms 18000000" . Normalde buradaki zaman dilimi milisaniyeyle girilmiş bir zaman dilimi. Buradaki sayı ne kadar çok olursa o kadar iyi. Siz zaten mesaj limitinizi arttırdığınızdan dolayı bu komuta dokunmak zorunda değilsiniz. Ama örnek resimde bu da azaltılmış.

Örnek olarak eğer limitinizi 15 dakikada 5 mesaja düşüreceksiniz yukarıdaki örnek resimdeki gibi aynen girebilirsiniz. İşte bu kadar. Bütün işlemleri bitirdikten sonra enter'layıp komut penceresini kapatmanız yeterli. Bu arada Android Debug Bridge eğer öğrenirseniz, bu tip bir çok şeyi değiştirebileceğiniz bir arayüz. Yine de bilmediğiniz bir şeyi yaparken bir bilene sormanızı tavsiye ediyoruz. Sonuçta cihazın taban yazılımıyla oynamak keyifli sonuçlara sebep olmayabilir.