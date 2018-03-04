Android'de Silinmiş Mesajları Nasıl Geri Getirebilirsiniz?

Her ne kadar eskisi gibi kullanılmasa da halen sildiğinize üzüldüğünüz SMS'ler olabiliyor. Peki bunları nasıl geri getirebilirsiniz?

Anlık mesajlaşma uygulamalarının artık hayatımızın her alanına nüfus ettiği düşünülürse, SMS'lerin eski kıymetinin olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle 'mektup atar gibi' hoşlanılan kişiye atılan SMS'ler, cevap gelirkenki o gergin bekleyiş adeta tarih oldu. Şimdi 'yazıyor' ibaresini görerek her şeyin daha ayan beyan olduğu bir dönemdeyiz.

Yine de tüm bunlara rağmen sildiğiniz için üzüldüğünüz veya sizin için önemli olan ama hatalı bir silinmeye kurban giden bir SMS halen söz konusu olabilir. Peki silinen bu SMS'leri nasıl geri getirebilirsiniz?

1. 'Root' Yapmak

Silinen mesajları geri getirmek için kullanacağımız uyguluma 'root' iznine ihtiyaç duyuyor. Bunun için telefonunuzun root edilme yöntemini araştırıp izinlere sahip olmanız gerekiyor. Bunun için Kingo Root isimli aracı deneyebilirsiniz. Akıllı telefonların birçoğunu kolayca 'root' edebiliyor.

2. Geri Getirme İşlemi Ücretsiz Değil

Maalesef bu işlemin bir maliyeti var. Kullanacağınız EaseUS MobiSaver isimli uygulamanın 40 dolarlık bir ücreti mevcut. Ancak sizin de bildiğiniz gibi silinen materyalleri kurtarmaya dair iyi çalışan neredeyse her programın ücretli olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte deneme sürümüne sahip olarak, uygulamanın hangi mesajları kurtarabileceğine dair bilgi alabilirsiniz.

3. Alternatif

EaseUS gibi ücretli bir yazılım kullanmak istemiyorsanız tek bir alternatifiniz var; Recuva. Bunun için de telefonunuzdaki dosyaları SD kartta tutuyor olmanız lazım. SD kartı bir kart okuyucu veya bilgisayarınızdaki dahili okuyucu yardımıyla taktıktan sonra Recuva'nın dosyaları geri getirmesini sağlayabilirsiniz. Bu arada kendisi bilgisayardaki dosyalarınız için de bulunmaz bir nimettir. Recuva'yı buradan indirebilirsiniz.