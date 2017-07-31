Yeni gelen güncelleme sayesinde artık Truecaller, Google Duo'dan gelecek video aramalarında da çalışacak ve kullanıcılara tam hizmet sağlayacak.

Truecaller, dünya genelinde 250 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Yeni gelen güncelleme sayesinde de Truecaller artık Google Duo video aramalarını da destekliyor.

Truecaller'ın çalışma mantığı aslında oldukça basit, kullanıcıların rehberlerini kullanarak, diğer kullanıcılara diledikleri kişi hakkında bilgileri sağlar. Kullanıcılar, yeni güncel Truecaller ile Google Duo kullanarak video görüşmeleri yapabilecekler. Artık uygulamadan başka bir uygulamaya geçmeye gerek kalmadı ve Truecaller ile tek tuşla video araması yapılabilecek.

Google Duo video arama özelliğinin yanı sıra Truecaller geliştiricileri, birkaç yeni iyileştirme daha ekledi. Örneğin, Android uygulaması şimdi daha az bellek kullanıyor, yani uygulamanın boyutu önemli ölçüde düşürüldü. Ayriyeten SIM göstergesi eklendi ve numara yazma kısmına, kopyalanan numarayı yapıştırma özelliği geldi.

Son olarak ise dillerde çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildi. Google Duo'nun en güncel Android sürümüne buradan, Truecaller'ın en güncel Android sürümüne de buradan ulaşabilirsiniz.