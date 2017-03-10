VPN hizmetleri artık günümüzde çok popülerler. Peki herhangi bir uygulama indirmeden de Android cihazınızda VPN bağlantısını kurabileceğinizi söylesek?

Bir kahve dükkanında veya restoranda kullandığınız WiFi ne kadar pratik değil mi? İstediğiniz gibi Facebook, Twitter, Instagram gibi uygulamalara erişebiliyor; Whatsapp’tan rahatlıkla yazışabiliyorsunuz. Ancak bu gibi yerlerde eğer VPN kullanmıyorsanız, cihazınızla yaptığınız işlemler başkaları tarafından rahatça görülebilir. Hackerlar ve bazı hükümetler, zaten şu anda birçok bireyi takip ediyorlar.

Jon Snowden’ın NSA hakkında dünya kamu oyuna açıkladığı bilgiler, herkesin malumu. Peki bireysel gizliliğimizi nasıl koruyabiliriz? Tabii ki VPN kullanarak. Ancak çoğu VPN programı paralı, ücretsiz olanlar da ücretliler kadar iyi performans vermiyor.

Eğer kendi VPN sunucunuzu satın almayı düşünüyorsanız, satın aldıktan sonra Android telefonunuzda ekstra bir uygulamaya gerek kalmadan kolayca kullanabilirsiniz. İşte size Android cihazda program kullanmadan VPN kurmanın yolu.

1- “Menü>Ayarlar” sekmesine gelin.

2- “Diğer Ağlar”a tıklayın

3- “VPN”e tıklayın.

4- “+” Düğmesine tıklayın.

5- VPN hizmeti alacağınız bağlantının ismini ve VPN Server’ınızın adersini yazarak “Kaydet” deyin.

Buradan bazı VPN Server hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

6- VPN bağlantınızın üzerine tıklayın, kullanıcı adı ve şifre belirleyin. Bağlan dediğinizde server bağlantınız kurulmuş olacak.