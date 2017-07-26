Android'den Bıkıp iPhone'a Geçenlerin Sayısında Ciddi Artış!

Açıklanan raporlara göre iPhone satışlarının %20'si Android'den iPhone'a geçen kullanıcılar ile gerçekleştiriliyor.

Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları, yatırımcılar için tüketici analizi ve tahmini yapan bir hisse senedi araştırma şirketi. En son ortaya çıkardıkları iPhone satış raporları ise şaşırtmadı.

Araştırma 2. mali çeyrekte iPhone, iPad ya da Mac kullanan 500 kişi ile yapılmış. Yapılan araştırma kullanıcıların iPhone'u hala çok güçlü bulduğunu ancak genellikle plus modellere meyilli olduğunu gösteriyor. iPhone 7 ve 7 Plus'ın, tüm iPhone satışlarının %81'ini oluşturduğu ve Apple fanlarının her ne kadar kulaklık girişi olmamasından hoşnut olmasalar da bunu çok fazla sorun etmedikleri de ortaya çıkmış oldu.

Araştırmaya katılan kullanıcıların %34'ü küçük ekranlı eski iPhone'ları, %32'si ise iPhone 6 ya da 6 Plus'a kullanmayı tercih ediyor. Son üç çeyrekte Android'den Apple'a geçişler de arttı. ilk çeyrekte iPhone satışlarının %14'ünü eski Android kullanıcıları oluştururken bu oran önce %17'ye sonra da %20'ye ulaştı.

Sonuçlar iPhone satışlarının bir yükselme trendinde olduğunu gösterirken mobil platform değişikliklerinin Apple satışlarını ciddi şekilde arttıracağı düşünülüyor.