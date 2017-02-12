Telefondan Bilgisayara 3 Dosya Transfer Uygulaması

Dosya transferi bazen işkenceye dönüşebilir. Hele ki Android ve PC arasında yapılıyorsa. Sizin için kolayca dosya transfer edebileceğiniz 3 şahane uygulama seçtik!

PC’lerde Android işletim sistemine sahip cihazları kullanmak bazen çok büyük angarya olabiliyor. Bir türlü cihazı görmeyen bilgisayarlar, bağlantı sorunları, dosya transferlerinde kopmalar… Bu tarz problemleri çözmek için size 3 adet uygulama önerimiz olacak. Göz atmanızı öneririz.

Pushbullet

Pushbullet, Android ile PC arasında dosya transferi yapmak için en kolay yöntem. Uygulama bir anlamda “push” linkleri sayesinde dosyaları ve cihazlar arası dokümanları iletebileceğiniz bir ortam sunuyor. Uyarıları telefonunuz ve bilgisayarınızda miror şeklinde gösteriyor ve bilgisayarınızdan telefonunuza metin yollayabilmenizi sağlıyor. Email adresiniz ile kayıt olabildiğiniz bu uygulama tarayıcı eklentisi şeklinde de mevcut. Ücretsiz versiyonu ve aylık 4.99 dolarlık paralı versiyonu olmak üzere iki seçenek mevcut. Tabi ücretli versiyonu WhatsApp, Facebook Messenger gibi uygulamalarınız için de ek özellikler sunuyor. Buradan uygulamanın çeşitli platformlar için indirme bağlantılarına erişebilirsiniz.

Join

Pushbullet’e çok benzer olan bu uygulama da uyarıları aynalama(miror) özelliğine sahip. Linkleri paylaşabiliyor, mesaj gönderip alabiliyor ve dosya-döküman gibi veri transferleri yapabiliyorsunuz. Tasker ile entegre olarak çalışması da bir artı özelliği. Sadece Chrome eklentisi olan uygulama, Windows 10 ortamı ve Android için de müsait. Buradan 30 günlük full deneme sürümüne ulaşabilirsiniz.

Syncthing

Lenovo’nun Sharelt’ine benzeyen Syncthing, cihazlar arası dosya transferi yapmanıza izin veriyor. Syncthing burada farklılaşıyor; çünkü açık kaynak kodlu ve verilerinizi şifreleyen bir program. Syncthing ile bir server kuruyor ve sonrasında diğer cihazları buna bağlıyorsunuz. Örneğin telefonunuzu server olarak belirleyebilir ve masaüstü bilgisayarınızdan telefona bağlanabilirsiniz. Syncthing ücretsiz bir servis ve hiç reklam içermiyor. Ayrıca bir hesap açmanız da zorunlu değil, yüklemeniz yeterli. Sadece bağlanmak istediğiniz cihazın ID’sini girin ve istediğiniz gibi dosya transferi yapın! Buradan Android cihazınıza yükleyebilirsiniz.