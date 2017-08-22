Android Oreo'da Deneyiminizi Güzelleştirecek 5 Özellik

Android Oreo'nun iddalı özellikleriyle ilgili bir çok içeriği sizinle paylaştık. Bu sefer o kadar iddalı olmasa da Android Oreo güncellemesiyle birlikte gelen ve Android deneyiminizi güzelleştirecek 5 içeriği sizin için listeledik.

Android O, Google Pixel ve Google Pixel 2 telefonlara güncelleme olarak aktif halde gelmiş durumda. Bir süredir beta sürümünü kullananlardan birçok bilgi internete düşüyordu. Biz de bunlardan Android sürümünün genel anlamda daha iyi yapan devrimsel özelliklerini listelemiştik. Ancak final sürümünün yayınlanmasıyla birlikte özellikleriyle ilgili gelen bilgiler de arttı. Biz de sizin için Android deneyiminizi güzelleştirecek ve kullanım açısından küçük de olsa faydalı değişimler sağlayacak 5 özelliği listeledik.

Akıllı Uygulama Bildirimleri

Android Oreo ile birlikte gelen ve akıllı cihaz deneyiminizi güzelleştireceğine inandığımız özellik, akıllı bildirim özelliği. iOS'lerde de benzerini gördüğümüz akıllı bildirim özelliği, üzerine birkaç şey koyularak yeni güncellemeyle birlikte sunulmuş durumda. Sürüme uyumlu olarak geliştirilecek uygulamalarla çalışacak bu özellik eğer o uygulamayla ilgili bir bildirim varsa, uygulama ikonunun sağ üst köşesine bildiriminize göre renkli bir nokta geliyor. Uygulamadan uygulamaya renkleri değişecek bu noktanın bildirimine, uygulamanın ana ekran ikonuna uzun basarak da ulaşabiliyorsunuz.

Akıllı metin seçme özelliği

Daha önceki Android sürümlerinde manuel olarak seçip duruma göre ayrıştırdığınız metin seçme özelliğine de yenilikler geliyor. Akıllı metin seçme özelliğiyle birlikte Android cihazınız artık metni seçerken içindeki URL'leri, telefon numaralarını ve e-mail adreslerini ayırt edebiliyor. Bu sayede manuel olarak seçerken kalın parmaklara sahip olsanız bile seçtiğiniz metinden, işinize yarayacak kısmı ekstra bir seçenekle seçebiliyorsunuz.

Arka planda çalışan uygulamalar bildirimi

Arka plan uygulamalarıyla ilgili bildirim, Nougat ve önceki sürümlerde de vardı. Ancak bu bildirimi genelde bu uygulamaların çok birikip gücü veya işlemciyi tüketmeye başladığınızda alıyordunuz. Oreo güncellemesiyle birlikte Android artık size arka planda kaç uygulama açık olduğunu hep hatırlatacak.

Yenilenmiş ve arttırılmış emoji sayısı

Ne kadar eleştirirseniz eleştirin, emojiler artık yeni dünyanın 2. bir ortak dili. Android'in klavyesindeki emojiler, bir süredir sosyal ağlar için yetersiz ve kötü görünüyorlardı. Android Oreo ile birlikte emoji sayısı oldukça arttırıldı. Ayrıca görüntülerinin yenilenmesi ve uyumluluğuyla birlikte her sosyal ağ uygulamasında beğenerek kullanacağınız bir hale geldi.

Dokunmatik alt bar tuşlarını isteğe göre özelleştirme

Bu özellik, sabit alt bar tuşlarına sahip Android'li telefonlar için ne kadar geçerli olacak bilmiyoruz. Artık bu tuşları ekrana yerleştiren akıllı telefonlarda sabit alt bar tuşlarımızı özelleştirebileceğiz. İhtiyaca göre normal haliyle ya da gizlenebilen haliyle hala kullanabiliyorken, ayrıca akıllı telefonların ekranına göre sağa ya da sola dayalı hale getirebileceğiz. Aynı zamanda klavye değiştirme, kısayol atama ve kopyalama tuşunu da bu bara aktif halde atayabiliyoruz.