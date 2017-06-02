Android Dünyasındaki Root İşlemi Nedir ve Neden Uygulanır?

Google’ın günümüzde 2 milyar insan tarafından kullanılan mobil işletim sistemi Android, onun daha özgür bir ortam sunması gerektiğini düşünen geliştiriciler tarafından sürekli kurcalanıyor. Temelde hem Google, hem de daha özgür bir ortam isteyen geliştiriciler istediklerini almayı biliyorlar.

Teknik ve yasal açıdan Android’in açık bir platform olduğu söylenebilir. Ancak akıllı telefonların sürekli kullanımı konusuna gelecek olursak Android, iOS'un duvarlarla örülü bahçesinden çok da farklı bir ortam sunmuyor. Tamamen sınırlanmasa da, kullanıcılar kendi özelleştirmelerini tam anlamıyla diledikleri gibi yapamıyorlar. İşte bu engelleri aşmak için harıl harıl çalışan Android kullanıcıları var. Bazı kullanıcılar, onların ne yaptığını anlamazlar ve onlara deli gözüyle bakarlar.

Root’un Kökeni nedir?

"Rooting" ya da “rootlama” terimi, PC dünyasının özgür bahçesi Linux’tan gelir. Ancak Linux, Windows gibi masaüstü odaklı sistemler için kolayca erişilebilirken, mobil cihazlarda tam anlamıyla kullanılamıyor. İşte bu özgür bahçenin Android dünyasındaki adı Root’tur ve her şeyi kullanıcı denetimine bırakabildiği için fazlasıyla sorumluluk ister.

Google’ın bu işleme hala engel olmamasının en büyük sebebi ise bu özgür bahçeyi bizzat kendisinin makul görmesi. Elbette son kullanıcı dediğimiz ve temel işlevler dışında bir şeye ihtiyaç duymayan insanlara Rootlu cihazlar sunmak büyük hata olurdu. Bundan dolayı Google, Android’i root işlemiyle kırınca, cihazların garanti dışında kalmasına da izin veriyor.

Root İşlemine Neden İhtiyaç Duyulur?

Günümüzdeki Android, daha birkaç yıl önce kullandığımız sürümleriyle karşılaştırıldığında daha özgün ve özgür bir ortam sunuyor. Eskiden işlevsellik çok sınırlıydı ve root sayesinde özelleştirmeler yapmak mümkün hale geldi. Olması gereken bir özelliği getirmek, sınırları kaldırmak, bozulan şeyleri düzeltmek ve cihazın performansına ince ayar çekmek için zamanla vazgeçilmez bir işlem oldu.

Yıllar içerisinde Android’in gelişimiyle beraber gittikçe ferahlayan ortam, root işlemlerinin sayısını düşürmeye başladı. Hiç şüphesiz bunda Google’ın kullanıcıyı aşama aşama teknolojiye ve mobil cihazların imkanlarına alıştıran stratejileri yatıyordu. Ayrıca üçüncü parti uygulamaları yüklemek, root işlemi uygulamaktan daha kolay bir hale geldi.

Elbette artık son sürümlere sahip bir Android cihazının root işlemine hiç ihtiyacı olmadığını söylemek zor. Eskisi gibi olmasa da hala sınırlar mevcut ve kırma işleminin gerektiği bazı kullanım durumları geçerliliğini koruyor.

Güvenlik Meselesi:

Linux ve BSD gibi normal bir UNIX tabanlı sistemde kök erişimini elde etmek, kullanıcı adı ve şifre girmek kadar kolaydır. Buna karşın Android, kök erişimini engellemek için birden fazla kısıtlama sunar. Bu durumla başa çıkmanın en iyi yolu Android’in önce güvenlik damarlarını kesmektir.

Bu engellemeler, Android'in iOS’tan o kadar da farklı olmadığını gösteren bir kanıttır. Kısacası root işlemi, yetkisiz bir kod parçasının çalışmasına izin verecek sistem açıklarını bulmaya dayanır. Bu kod parçası sonra, kök yazılıma erişimi etkinleştiren diğer program parçalarını yükleyebilmek adına sistem ayarlarını değiştirir. Bu işlemler akıllara kötü amaçlı yazılım yüklemek gibi bir dizi etkinlik getirebilir. Ancak yapılan kırma işlemi kötü bir amaç taşımamakla birlikte cihazı tehlikeli yazılımlara karşı açık bir hedef haline getirecektir.

Kedi Fare Oyunu:

Kök erişimini elde etmek, temelde güvelik açığını kullanan bir işlemdir ve bu güvenlik açıkları bir kez bulunduğunda yalnızca işlem yapılan cihaza değil, aynı sürüme sahip tüm Android cihazlara erişim sağlar. Bu minvalde her root işlemi yapan kullanıcının iyi niyetle hareket ettiğini söylemek oldukça zor.

Her Android sürümü, Google güvenlik ekibi ve Android rooting topluluğu arasında kedi ve fare oyunu gibidir. Google delikleri tıkamakla meşgulken, arkasından sürekli yeni delikler açılır. Kuşkusuz root işlemiyle ilgilenen geliştiriciler, ortalama bir kullanıcıdan daha güvenliklidir ve söz konusu güvenlik açıklarını da Google’a bildirirler. Elbette bu noktada işi kötüye kullananları varsaymıyoruz. Nitekim Google, böyle açıkların peşinden koşanlarla iyi anlaşmak zorunda.

Sonuç: Kazan Kazan İlişkisi

Rootlama işlemleri asla son bulmayacak. Temel bazda mükemmel bir işletim sisteminin varlığından söz edemeyen geliştiricilere göre, kullanıcılar tam anlamıyla özgür olmalılar. Bu düşüncelerinin arkasında da eşitlikçi anlayışları var. Ancak Google’ın yaptığı işten para kazanamaması durumu olduğunu bir an için varsayarsak, böylesine geniş bir kitle tarafından kullanılan işletim sistemine kaynak bulmakta zorlanır. İşte bu temel çelişki Android’i kırmak isteyenlerle Google arasındaki mücadeleyi destekleyen en büyük argümandır.

Her iki taraf da bu mücadeleden beslenir ve özgür olmak isteyen kullanıcılara adil bir seçenek ortaya çıkmış olur. Temel düzeydeki kullanıcıların güvenliği ise hiçbir zaman göz ardı edilmez.