Android'e Gece Modu Gelmiyor!

Google yetkilileri, Android cihazlarda geliştirici seçenekleriyle eskiden kullanılabilen "gece modu" özelliğinin gelmiyor olduğunu, bir iletişim sorunundan kaynaklı olarak bu bilginin yanlış bir şekilde yayıldığını söyledi.

Yukarıdaki başlığı yanlış okumadınız! Android'in saf sürümüne "gece modu" yakın bir zamanda gelmeyecek. Hatta her hangi bir şekilde gelip gelmeyeceği de belli değil. Çünkü Google bu özelliği gündelik kullanıcıya getirmek için uğraşmıyormuş bile. Google'ın ilginç bir açıklamasıyla ortaya çıkan bu bilgi, özellikle de bir çok uygulama ve iOS gibi işletim sistemlerinde geliştirilmek için çabalanan karanlık mod ile ilgili Google'ın pek de bir şeyler yapmak istemediğini ortaya çıkardı.

Android Geliştirici Forumları'nda açıklama yapan Google yetkilileri, Android'in kendisinde normalde geliştirici seçeneklerinden ulaşılabilen, ancak son yıllarda saf android kullanıcılarına bu seçeneğin de kaldırıldığı özelliğin, gelecek olduğunun bilgisinin yanlış olduğunu belirtti. Doğru olmayan bilgilerin etrafta dolandığı için bu özelliğin geleceğine dair heyecanlı olan kullanıcılarından özür dileyen yetkililer, bu konu üzerine çalışmadıklarını söyledi.

"Gece Modu" (Dark Mode) özelliğini Android geliştiricileri için ürettiklerini söyleyen yetkililer, bu modun aslında yapacakları uygulamaya gece modu ekleyecek geliştiriciler için ve geliştiricilerin gece karanlıkta uygulamasının düşük ekran ışığında nasıl gözüktüğünü görebilmeleri için eklendiğini belirtti. Yani aslında adı gece modu için kullanılan "dark mode" aslında tam olarak bir gece modu bile değil.

Android'i ek bir arayüzle sunan bir çok Android cihaz üreticisi bu özelliği genelde kullanıcıları için açık bırakıyor. Ancak özellikle de Apple telefonlarında bu özelliği yaptığından beri oldukça popüler. Google'ın bu anlamda bir geliştirme yapmayıp, hatta bu konuda uğraşmadıklarını bile söylemesi ilginç bir açıklama olmuş. Ama en azından kullanıcılarına karşı dürüstler, ne diyelim...