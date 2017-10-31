Android'e Hızlı Bluetooth Eşleştirme Özelliği Geldi

Bugün, Google android geliştirici bloğunda Google Play 11.7+ sürümünü destekleyen tüm cihazlar için hızlı ve kolay erişim sağlayan hızlı Bluetooth eşleştirme özelliğini duyurdu.

Bugün, Google android geliştirici bloğunda Google Play 11.7+ sürümünü destekleyen tüm cihazlar için hızlı ve kolay erişim sağlayan hızlı Bluetooth eşleştirme özelliğini duyurdu. Hızlı eşleşme, Bluetooth üzerinden cihazların tanınmasını ve eşleştirilmesini kolaylaştıracak.

Normal şartlar altında telefonunuz ile kablosuz kulaklığınızı eşleştirmeniz zaman alıyordu, ancak yeni bir özelliğe göre telefonunuza gelen bildirim yardımıyla tek dokunuşla kulaklığınızı telefonunuza tanımlayabileceksiniz. Şimdilik bu özellik sadece Google Pixel Buds ya da Libratone'un Q Adapt On-Ear kulaklıklarında çalışıyor. Ancak yakın bir zamanda da Plantronics Voyager 8200 kulaklıklara da bu özellik gelecek.

Hızlı Bluetooth eşleştirme özelliğinin kullanımı ise şu şekilde;

Hızlı eşleştirme özelliğine sahip cihazınızı açın ve eşleştirme moduna getirin. Telefonunuza ‘’Eşleştirmek için dokunun’’ yazan, cihazın adını ve resmini içeren bir bildirim gelecek. Siz bildirime dokunduğunuzda telefonunuzun Bluetooth bağlantısı otomatik olarak açılır ve eşleştirmeye başlanır. Eşleştirme başarılı olduktan sonra eğer indirilmesi gerekli uygulama varsa link alırız.

Bu yeni özellik sayesinde Bluetooth ayarlarıyla uğraşmamıza hiç gerek kalmadan telefonumuza cihazı tanımlamış olacağız. Gün geçtikçe hayatımız kolaylaşıyor, her ne kadar kafamıza taktığımız sorunlarımız aldığımız kulaklığı telefonumuzla tanımlamak olmasa da, en azından artık onunla uğraşmayacağız diyebiliriz. Peki, siz bu yeni hızlı Bluetooth eşleştirmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz.