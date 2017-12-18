Android'e Özel Yılbaşı İndirimleri ve Ücretsiz Uygulamalar

Yılbaşı haftasına yaklaşırken, Google Play'de birbirinden muhteşem aplikasyonlar fırsat dönemine girdi.

2017'nin son haftası yaklaşırken, Google'da bu dönemi boş geçmeyerek Android kullanıcıları için hatırı sayılır bir kampanya başlattı. Şu an onlarca uygulama ve oyun kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor. Diğer uygulamalarda da büyük indirimler göze çarpıyor.

Aşağıda paylaştığımız liste buz dağının görünen yüzü... Listedeki ücretsiz uygulama ve oyunların tamamını indirirseniz toplamda 80 liralık alışverişi ödeme gerçekleştirmeden yapmış olacaksınız. Ücretsiz uygulamaları ve indirimleri kaçırmak istemiyorsanız bugünlerde Google Play'de gezinmenizi tavsiye ediyoruz.

Ücretsiz Olanlar

Aplikasyon

Oyun

İkon & Özelleştirme

İndirime Girenler

Aplikasyon

Oyun

İkon & Özelleştirme