Android'e Özel Yılbaşı İndirimleri ve Ücretsiz Uygulamalar

2017'nin son haftası yaklaşırken, Google'da bu dönemi boş geçmeyerek Android kullanıcıları için hatırı sayılır bir kampanya başlattı. Şu an onlarca uygulama ve oyun kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor. Diğer uygulamalarda da büyük indirimler göze çarpıyor.
Aşağıda paylaştığımız liste buz dağının görünen yüzü... Listedeki ücretsiz uygulama ve oyunların tamamını indirirseniz toplamda 80 liralık alışverişi ödeme gerçekleştirmeden yapmış olacaksınız. Ücretsiz uygulamaları ve indirimleri kaçırmak istemiyorsanız bugünlerde Google Play'de gezinmenizi tavsiye ediyoruz.
Ücretsiz Olanlar
Aplikasyon
- Fivey - $0.99 -> Ücretsiz; 4 Gün kaldı.
- Lensinator - $0.99 -> Ücretsiz; 7 Gün kaldı.
- One Click to Health PRO $1.49 -> Ücretsiz; 7 Gün kaldı.
- Weight Checker PRO $0.99 -> Ücretsiz; 7 Gün kaldı.
Oyun
- Adventure of Priestess $0.99 -> Ücretsiz; 5 Gün kaldı.
- Hide N Seek : Mini Game $0.99 -> Ücretsiz; 5 Gün kaldı.
- Dungeon Defense $0.99 -> Ücretsiz; 6 Gün kaldı.
- Dungeon999 $0.99 -> Ücretsiz; 7 Gün kaldı.
- The Ball Reach $0.99 -> Ücretsiz; 7 Gün kaldı.
- The Light $0.99 -> Ücretsiz; 7 Gün kaldı.
İkon & Özelleştirme
- Egypt 3D Pro live Wallpaper $0.99 -> Ücretsiz; 1 Gün kaldı.
- Animated Photo Widget + $1.19 -> Ücretsiz; 1 Gün kaldı.
- Native American 3D Pro $0.99 -> Ücretsiz; 1 Gün kaldı.
- Impossible Reality 3D Pro lwp $0.99 -> Ücretsiz; 1 Gün kaldı.
- Luzicon Icon Pack $0.99 -> Ücretsiz; 2 Gün kaldı.
- Oscuro Icon Pack $0.99 -> Ücretsiz; 2 Gün kaldı.
- Minimal O - Icon Pack $2.49 -> Ücretsiz; 3 Gün kaldı.
İndirime Girenler
Aplikasyon
- 3D Charts Pro $1.75 -> $0.99; 3 Gün Kaldı
- How to Tie a Tie Pro $3.99 -> $1.99; 4 Gün Kaldı
- GPS Waypoints Navigator $9.99 -> $5.99; 5 Gün Kaldı
- Aqualert Premium: Water Tracker Intake & Reminder $2.99 -> $0.99; 6 Gün Kaldı
- Photo Studio PRO $5.99 -> $0.99; 6 Gün Kaldı
- SCS Remote $10.99 -> $6.99; 6 Gün Kaldı
- Car Expenses Pro (Manager) $4.99 -> $1.99; 7 Gün Kaldı
- NFC ReTag PRO $2.99 -> $0.99; 7 Gün Kaldı
- Post Stamps Worldwide Catalog+ $3.99 -> $1.99; 7 Gün Kaldı
Oyun
- Abzorb $2.99 -> $0.99; 2 Gün Kaldı
- Die Hipster $1.99 -> $0.99; 4 Gün Kaldı
- Fill-it ins number puzzles PRO $1.99 -> $0.99; 4 Gün Kaldı
- The Last Dream (Full) $4.99 -> $1.49; Gün Kaldı
- Fill It Ins Crosswords Puzzles $3.99 -> $1.99; Gün Kaldı
- Greenskin Invasion $2.99 -> $0.99; Gün Kaldı
İkon & Özelleştirme
- Christmas in HD Gyro 3DXL $2.49 -> $1.49; 5 Gün Kaldı
- Knots Live Wallpaper $2.49 -> $0.99; 5 Gün Kaldı
- Mars in HD Gyro 3D - XLVersion $2.49 -> $1.49; 5 Gün Kaldı
- Space - Stars & Clouds 3DXL Wallpaper + Cardboard $2.49 -> $1.49; 5 Gün Kaldı
- Venus in HD Gyro 3D XLVersion $2.49 -> $1.49; 5 Gün Kaldı
- Winter Snow in Gyro 3D Pro $2.49 -> $1.49; 5 Gün Kaldı
- Nova Launcher Prime $4.99 -> Türkiye'ye Özel: 59 Krş; Süre Belli Değil.