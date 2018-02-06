5 Şubat itibarı ile elde edilen verilere göre Android Oreo, %1'lik kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Android Oreo'nun yükselişi, Android ekosisteminde liderliğin el değiştirmesine neden oldu.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Google, geçtiğimiz Ağustos ayında mobil işletim sisteminin son sürümü olan Android 8.0 Oreo’yu tanıtmıştı. Geçtiğimiz ay yayınlanan rapora göre aradan geçen 5 ayda Android Oreo, Android ekosisteminin yalnızca %0.7’sini oluşturuyordu. Lider ise 2 yıl önce tanıtılan Android Marshmallow’du.

Şubat 2018’e geldiğimizde ise Android ekosisteminde payların bir miktar da olsa değiştiğini söylemek mümkün. Android Oreo, tanıtılmasının üzerinden 6 ay geçtikten sonra nihayet Android kullanıcılarının %1’ine ulaşmayı başardı. Android Nougat ise pastadaki payını %28.5’e yükselterek ekosistemin lideri olmayı başardı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Samsung, geçtiğimiz iki yılın Galaxy S amiral gemileri olan Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Android Oreo güncellemesi üzerinde çalışıyor. Samsung, Android Oreo güncellemesini yayınladığında ekosistemdeki oranlar ciddi şekilde değişecektir.

Google, bu verileri ay içinde Play Store’a giren cihazlar üzerinden oluşturmaktadır. Tuhaf olan şu ki ekosistemin %0.3’ünü hala Aralık 2010’da piyasaya sürülen Android Gingerbread oluşturuyor. Dolayısı ile dünyanın herhangi bir yerinde hala 7 yıllık bir işletim sistemi kullanan geniş bir kitle olduğunu söyleyebiliriz.