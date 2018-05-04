Android Go'lu GM 8 Go Türkiye - Fiyatı ve Özellikleri

Android'in zayıf donanımlı cihazlar için geliştirilmiş özel bir versiyonunu kullanan General Mobile GM 8 Go, 799 TL'lik fiyat etiketi ile Türkiye'de satışa çıktı.

Türkiye’nin en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından biri olan General Mobile, geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı yeni GM 8 Go modelini Türkiye’deki müşterileri için satışa sundu.

Google’ın zayıf donanımlı akıllı telefonlara daha kararlı ve akıcı bir Android deneyimi sunmak için başlatmış olduğu Android Go programına dahil olan GM 8 Go, giriş seviye özelliklerine rağmen son derece yeterli bir performans sağlıyor.

General Mobile GM 8 Go Özellikler

İşlemci: MediaTek MT6739

RAM: 1GB

Depolama: 16GB

Ekran: 5.5 İnç HD+

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3500mAh

İşletim Sistemi: Android Go

799 TL fiyat etiketi ile satışa çıkan yeni General Mobile GM 8 Go’yu tüm teknoloji mağazalarından ya da General Mobile resmi web sitesinden satın alabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz cihaza Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom mağazalarında da ulaşabilirsiniz.