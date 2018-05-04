  • Android Go'lu GM 8 Go Türkiye - Fiyatı ve Özellikleri

Android Go'lu GM 8 Go Türkiye'de Satışa Çıktı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

1 dk okuma süresi
59
7
2
1
0
Android'in zayıf donanımlı cihazlar için geliştirilmiş özel bir versiyonunu kullanan General Mobile GM 8 Go, 799 TL'lik fiyat etiketi ile Türkiye'de satışa çıktı.

Türkiye’nin en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından biri olan General Mobile, geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı yeni GM 8 Go modelini Türkiye’deki müşterileri için satışa sundu.
İLGİLİ HABER

Android Go'lu ve Düşük Fiyatlı Asus ZenFone Live L1 Tanıtıldı!

Google’ın zayıf donanımlı akıllı telefonlara daha kararlı ve akıcı bir Android deneyimi sunmak için başlatmış olduğu Android Go programına dahil olan GM 8 Go, giriş seviye özelliklerine rağmen son derece yeterli bir performans sağlıyor.

General Mobile GM 8 Go Özellikler

  • İşlemci: MediaTek MT6739
  • RAM: 1GB
  • Depolama: 16GB
  • Ekran: 5.5 İnç HD+
  • Arka Kamera: 13MP
  • Ön Kamera: 5MP
  • Batarya: 3500mAh
  • İşletim Sistemi: Android Go
İLGİLİ HABER

LG G7 ThinQ Sonunda Tanıtıldı! İşte Tüm Özellikleri

799 TL fiyat etiketi ile satışa çıkan yeni General Mobile GM 8 Go’yu tüm teknoloji mağazalarından ya da General Mobile resmi web sitesinden satın alabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz cihaza Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom mağazalarında da ulaşabilirsiniz.

Etiketler: GM 8 Go
59
7
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
59
7
2
1
0