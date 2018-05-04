Android Go'lu GM 8 Go Türkiye - Fiyatı ve Özellikleri

Türkiye’nin en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından biri olan General Mobile, geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı yeni GM 8 Go modelini Türkiye’deki müşterileri için satışa sundu.
Google’ın zayıf donanımlı akıllı telefonlara daha kararlı ve akıcı bir Android deneyimi sunmak için başlatmış olduğu Android Go programına dahil olan GM 8 Go, giriş seviye özelliklerine rağmen son derece yeterli bir performans sağlıyor.
General Mobile GM 8 Go Özellikler
- İşlemci: MediaTek MT6739
- RAM: 1GB
- Depolama: 16GB
- Ekran: 5.5 İnç HD+
- Arka Kamera: 13MP
- Ön Kamera: 5MP
- Batarya: 3500mAh
- İşletim Sistemi: Android Go
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799 TL fiyat etiketi ile satışa çıkan yeni General Mobile GM 8 Go’yu tüm teknoloji mağazalarından ya da General Mobile resmi web sitesinden satın alabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz cihaza Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom mağazalarında da ulaşabilirsiniz.