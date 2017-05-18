Google’ın I/O 2017’de duyurduğu en önemli yeniliklerinden bir tanesi ise 1 GB’den düşük RAM’e sahip telefonlar için geliştirdiği yeni Android sürümü Android Go oldu.

Gelişmekte olan pazarları büyük bir potansiyel olarak gören Google, dün akşamki I/O 2017 etkinliğinde özellikle düşük seviye özelliklere sahip Android kullanıcılarını mutlu edecek bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre 1 GB’den düşük RAM’e sahip olan Android kullanıcıları için Android Go isminde, kendisine has Google Play mağazasına sahip olan yeni bir sürüm geliştirildi.

Açıklamalara göre bu mağazadaki uygulamalar, 10 MB’den düşük olacaklar. Örneğin Facebook Lite gibi Google da bu mağaza için bazı resmi uygulamaların düşük versiyonlarını indirmeye sunacak. Bu uygulamalardan bir tanesi olan YouTube Go’da video ön izleme ve videoyu yüklemeden videonun kalitesini belirleme gibi seçenekler bulunacak. Ayrıca çevrimdışı kullanım imkanı sunacak uygulama ile beğendiğiniz videoyu önceden indirip, mobil bağlantı ya da Wi-Fi’ya ihtiyaç duymadan izleyebileceksiniz. Ayrıca indirdiğiniz bu videoları diğer kullanıcılarla rahatlıkla paylaşabileceksiniz.

Sürümün bir başka dikkat çeken özelliği ise tıpkı Chrome’un mobil versiyonunda olan veri tasarruf özelliğinin Android Go’da da olması. Google, Android Go kullanıcılarının internette sörf yaparken fazla veri tüketmesinin önüne geçecek. Toplam 191 dil desteğine sahip olacak Android Go, özellikle de Çin ve Hindistan gibi dev pazarlara hitap edecek.

Makalenin başında da bahsettiğimiz gibi 1 GB ve bundan daha düşük RAM’e sahip Android kullanıcılarının kullanabileceği Android Go’ya sahip ilk cihazların, 2018’in ilk çeyreğinden itibaren piyasada olması bekleniyor.