Android Go'lu Huawei Y3 Tanıtıldı! İşte Tüm Özellikleri

Google'ın uygun fiyatlı telefonlar için geliştirdiği Android Go'lu telefonların sayısı her geçen gün artıyor. Huawei'in ilk Android Go'lu telefonu Y3 (2018), Çinli üreticinin resmi internet sitesinde tüm detaylarıyla ortaya çıktı.

Huawei, geçtiğimiz ay şirketin ilk Android Go'lu telefonu olarak Y serisinden bir model tanıtacağını açıklamıştı. Mayıs ayında Güney Afrika'da satışa çıkacağı duyurulan telefon, bugün beklendiği gibi Huawei'in Zambiya sitesinde ortaya çıktı. Telefonun tüm teknik detayları ve resmi görselleri yayınlandı.

Huawei Y3 (2018) Tüm Özellikleri

Polikarbonat, yani plastik kasaya sahip olacağı fotoğraflardan anlaşılan cihaz; 145.1 x 73.7 x 9.45mm ölçülerinde ve 180 gram ağırlığında. Beyaz, gri ve altın renk seçenekleri sunulan Y3 (2018), 854x480 çözünürlüğünde 16:9 5 inçlik bir ekrana sahip.

MediaTek'in MT6737 çipsetinden gücünü alan Y3 (2018), 1 GB RAM ile beraber geliyor. 8 GB depolama alanına sahip olan telefon, ayrıca microSD kart desteği de sunuyor. Depolama alanını daha efektif kullanmak amacıyla F2FS dosya sistemini kullanan telefon, 2280 mAh pil kapasitesine sahip. Android Oreo (Go Edition) ile gelen Y3 (2018), Google'ın uygun fiyatlı cihazlar için geliştirdiği Go uygulamalarının tümüyle beraber geliyor.

LED flaş ve otofokus özelliklerine sahip, f/2.0 diyafram açıklıklı 8 MP'lik bir arka kamerası bulunan Y3 (2018); ön kamera tarafında ise 2 MP'lik bir sensör barındırıyor. Parmak izi okuyucusu bulunmayan telefon; 4G LTE, 2.4 GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE, GPS, microUSB 2.0 ve 3.5mm kulaklık girişi gibi önemli bağlantı özelliklerine sahip.

Y3 (2018)'in fiyatını ve ne zaman satışa çıkacağını açıklamayan Huawei, cihazın diğer ülkelere gelip gelmeyeceği hakkında da herhangi bir açıklama yapmadı. Diğer Android Go'lu telefonlar gibi uygun fiyatlı olması beklenen Y3 (2018), oldukça düşük teknik özelliklerini, ancak uygun bir fiyatla tolere edebilir gibi görünüyor.