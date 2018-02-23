General Mobile'ın gelişmekte olan pazarları hedef alan yeni akıllı telefonu GM 8 Go ilk kez görüntülendi.

Google, Android işletim sisteminin hafifletilmiş bir versiyonu olan Android Go’lu telefonların ilk örneklerinin Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de geleceğini Google Blog üzerinden paylaştığı gönderi ile duyurmuştu. Bu açıklamadan kısa süre sonra fiyat/performans telefonları ile bilinen General Mobile’ın Android Go işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonu GM 8 Go ilk kez göründü.

Sızıntılara göre General Mobile, MWC 2018’de hem Android Go hem de Android One’lı akıllı telefonlar tanıtacak. Android Go’lu akıllı telefon olan GM 8 Go’nun tasarımı ise ilk kez görüntülendi. Tamamen plastik bir gövdeye sahip olan cihaz standart bir giriş seviye akıllı telefon tasarımına sahip olduğu söylenebilir.

1GB RAM kapasitesi bulunan GM 8 Go, MediaTek MT6739 işlemcisinden gücünü alacak ve 16GB dahili depolama alanına sahip olacak. GM 8 Go’nun 5.03 inçlik HD çözünürlükteki ekranı 18:9 formata sahip ve 320 ppi piksel yoğunluğu bulunuyor. Giriş seviye için kesinlikle kötü bir ekran olduğu söylenemez.

Cihazın arkasında iPhone 8 Plus’takine benzer yatay bir kamera modülü bulunuyor. Fakat cihaz 13MP çözünürlüğünde tek kameraya sahip ve kameranın yanında çift ton LED flaş bulunuyor. Cihazın selfie kamerası ise 5MP çözünürlüğünde. GM 8 Go, sahip olduğu 3500mAh batarya ile seviyesine göre oldukça iyi şarj ömrü sunabilir.