Android Go'lu Nokia 1'den En Yeni Sızıntı!

HMD Global'in Google'ın Android Go programına üye ilk akıllı telefonu olacak olan Nokia 1'e ait yeni bir sızıntı görsel ortaya çıktı.

Android işletim sisteminin sürekli olarak gelişmesi, üreticilerin giriş seviye akıllı telefonlarına dahi güçlü donanım yerleştirmesi ihtiyacını doğuruyordu. Google, bu sorunu ortadan kaldırmak ve gelişmekte olan pazarlarda giriş seviye akıllı telefonların daha iyi performans sergilemesi için Android işletim sisteminin ‘hafif’ versiyonu olan Android Go’yu duyurdu.

Bu gelişmenin ardından pek çok üretici, Google’ın Android Go programına destek vereceğini açıkladı. Bu üreticilerden biri de HMD Global’di ve şirketin Android Go üyesi bir Nokia 1 modeli tanıtacak olması, özellikle iyi bir giriş seviye akıllı telefon isteyen tüketicileri oldukça heyecanlandırmıştı.

Yeni bir sızıntı, HMD Global’in Android Go üyesi ilk akıllı telefonu olan Nokia 1 hakkında daha fazla fikir edinmemize yardımcı oluyor. Elde edilen görüntülerin Nokia 1’e ait olduğunun herhangi bir garantisi bulunmuyor. Fakat cihazın geçmişteki Nokia modellerine benzememesi ve tasarım özellikleri bu ihtimali güçlendiriyor.

Görselleri inceleyecek olursak cihazın tek kameraya sahip olduğunu görüyoruz, dolayısı bir amiral gemisi olmadığını söyleyebiliriz. Plastiğe benzer bir yapıya sahip olan cihazın arkasında herhangi bir parmak izi tarayıcı görünmüyor. Bu da parmak izi tarayıcının önde olacağını, dolayısı ile cihazın çerçevesiz ekranlı olmayacağını gösteriyor.

Görsellerden yola çıkarak cihazın tahmini 5.5-5.7 inç 16:9 ekranlı, standart çerçeveli, ana ekran tuşu ve yanlarında kapasitif tuşlar olan, tek ön ve arka kameralı alışıldık bir giriş seviye akıllı telefon olacağını söyleyebiliriz. Alışılmadık olan ise Android Go sayesinde Nokia 1’in oldukça akıcı bir arayüze ve performansa sahip olması.

Önceki sızıntılardan öğrendiğimiz kadarı ile Nokia 1’in teknik özellikleri 1GB RAM, 8GB genişletilebilir depolama alanı, MediaTek işlemci ve HD çözünürlüklü ekran şeklinde olacak. Bu donanım özellikleri zayıf gibi görünse de Android Go’nun cihaza yük bindirmeyen yapısı ile oldukça tatmin edici sonuçlar gösterebilir.