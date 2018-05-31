Android Go'lu Alcatel 1X'in Özellikleri Beli Oldu

Daha önce Alcatel firmasının uygun fiyatlı 1X modelini çıkaracağını duyurmuştuk. Telefon fiyatıyla dikkatleri çekmeyi başarmıştı ve şimdi de teknik özellikleri ortaya çıktı.

Alcatel, 100 dolar olacağını duyurduğu yeni telefonu 1X modelinin ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacağını bildirdi. Fiyatından da anlayabileceğimiz gibi bu modelden çok da fazla bir özellik beklememeliyiz. Mütevazi özellikleri ve düşük fiyatıyla kullanıcılarla buluşacak telefonun özellikleri de belli olmaya başladı.

Alcatel 1X işlemci tarafında 1.28 GHz hızında MT6739 yonga setine sahip olacak. 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı sunacak olan telefon, SD kart girişiyle 32 GB'a kadar hafızayı arttırmanıza olanak sunmakta. Arka kamera olarak 8 MP'lik tek kameraya sahip olan Alcatel 1X, 30 FPS 1080 P'ye kadar video kaydı yapmanızı sağlıyor. Selfie kamerası olarak da telefonun ön tarafında 5 MP gücünde bir kamera yer alıyor.

Telefonu, yakın özelliklere sahip rakiplerinden ayıran özelliği ise Android Go ekosistemine dahil olması. Google'ın düşük özellikli cihazlar için o anki en güncel sürümünü sisteme dahil cihazlara uyarlayan sistemi Android Go ve düşük fiyat bir araya gelince Alcatel 1X, rakiplerine göre bir adım önde duruyor gibi gözükmekte.