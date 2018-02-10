Android İçin 7 Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

Sizler için, oldukça kullanışlı 7 ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamasını listeledik.

Daha önce yapmış olduğumuz haberimizde öne çıkan ve Android telefonlarda kullanılan fotoğraf düzenleme uygulamalarını paylaşmıştık. Ancak fotoğraf düzenleme uygulamaları saymakla bitmez. Bir önceki haberimizde paylaşamadığımız 7 farklı ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamasına bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Uygulamaların indirme linklerine ulaşmak için başlık kısmına tıklamanız yeterli.

Instagram gibi sosyal medya platformlarındaki filtreler artık herkes tarafından ezberlenmiş olduğu için, bu uygulamalardaki filtre ve diğer özellikleri kullanarak bir adım öne çıkabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki haberimize tıklayarak daha önce paylaşmış olduğumuz fotoğraf uygulamalarına da bakabilirsiniz.

Şuana kadar yapılmış en iyi fotoğraf düzenleme uygulamasını istiyorsanız tek yapmanız gereken PicsArt’ı indirmek. PicsArt, kapsamlı bir kullanıcı arayüzü ve oldukça yetenekli bir kamera uygulamasıyla mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Ayrıca uygulama içinde ücretli seçenekleri bulunan PicsArt’ın bir diğer avantajı, PicsArt topluluk üyeleri tarafından yüklenen görüntüleri ücretsiz olarak fotoğraflarınızın arka planında kullanabildiğiniz için para harcamanıza gerek kalmıyor.

Pixlr uygulamasını kullanmaya başladığınızda dikkatinizi çekecek ilk şeylerden biri, düzenleme ana sayfasında yalnızca 5 ana kategori olması. Oldukça basite indirgenmiş arayüzü sayesinde düzenlemelerinizi kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca PicsArt kadar iyi olduğunu düşündüğüm bu uygulama da özel filtrelerle düzenlenen fotoğrafları stoğa kaydedebilir yada doğrudan Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. Uygulama tamamen ücretsizdir.

PhotoDirector, kullanıcılar tarafından çekilen görüntülere yeni bir hayat vermek için filtreler, ışık efektleri ve çeşitli eklentiler gibi geliştirme ve düzenleme araçları ile dolup taşan bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Ayrıca çok minimalist bir ara yüz sunan uygulama herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir. PhotoDirector uygulamasının nesne kaldırma hilesinin oldukça kullanışlı olduğunu söylemekte fayda var.

Cymera sunduğu özel filtre ve düzenleme seçeneklerinin yanı sıra, gerçekten kaliteli fotoğraf çekmenizi sağlayan kamera işlevleriyle dikkat çekmekte. Cymera'nın görüntü düzenleme araçları, mozaik, doku ve renk modu, doygunluk gibi değişkenleri ayarlamak için geleneksel seçenekleri kullanıyor. Ayrıca bu uygulamanın metin ekleme kısmını kullanarak kaliteli “internet meme” içerikleri üretebilirsiniz.

Basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Camly, oldukça geniş ve üretken seçenekleriyle dikkat çekiyor. Play Store'da listelenen diğer resim düzenleme uygulamalarının aksine, Camly'nin ana ekranı kullanıcıların seçimlerini oldukça kolaylaştırıyor. Camly uygulama içi kamerasında daha fotoğraf çekmeden düzenlemeye ve filtrelemeye başlayabilirsiniz. Ayrıca kamera uygulamasının etrafındaki araçlar çok büyük kalabalık yapmıyor ve görüntülemek istediğiniz kareyi rahatlıkla ayarlabiliyorsunuz.

Uygulamanın temel fotoğraf düzenleme arayüzünün resim rötuş araçları oldukça başarılı işler çıkarıyor. Photo Editor by Aviary uygulamasını ücretsiz olarak indirip kullanmaya başladıktan sonra efektler ve çıkartmalar size yetersiz gelmeye başlarsa ücretli paketlerini satın alabilirsiniz.

Instagram odaklı olarak geliştirilen uygulama sayesinde, fotoğraflarınıza oldukça başarılı filtreler ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra doğal ve yapay aydınlatma efektlerine sahip zengin doku koleksiyonundan faydalanarak fotoğraflarınızı benzersiz hale getirebilirsiniz. Afterlight içerisinde düzenlediğiniz fotoğrafları dilerseniz uygulama içerisinden çıkmadan Instagram ve Twitter gibi sosyal paylaşım platformlarında yayınlayabilirsiniz.