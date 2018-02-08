Android İçin En İyi 5 Süper Kahraman Oyunu

Bundan 10 yıl kadar önce filmleri vizyona girdiği dönemde çıkan süper kahraman oyunları herkesi sinir edecek kadar kötü oyunlara sahip oluyordu. Ancak günümüzde çok daha güzel oyunlarla karşılaşıyoruz.

Bugün sizler için Android platformunda keyifle oynayabileceğiniz 5 farklı ücretsiz süper kahraman oyununu derledik. Oyunların içerisinde uygulama için satın alma opsiyonları bulunsa da, herhangi bir para ödemenize gerek kalmaksızın güzel zaman geçirebilirsiniz. Vakit kaybetmeden listemize geçelim.

1. Batman vs Superman: Who Will Win?

2016 yılında vizyona giren film kimileri tarafından çok beğenilip kimileri tarafından yerin dibine sokulsa da (ki ben filmi çok beğenen kitledenim) filmin oyunu belli bir kaliteyi yakalamışa benziyor. Superman veya Batman'den birini seçerek Temple Run türü oynanışla ilerlediğiniz oyun size keyifli anlar yaşatacaktır.

2. Injustice 2

Mortal Kombat'ın yapımcılarından gelen ve ilk oyunuyla da olağan üstü bir başarı elde eden Injustice 2, DC evrenini tüm haşmetiyle Android'e taşıyor. Oldukça güzel grafikleri ve oynanışı olan Injustice 2'yi oynayıp beğenmeyen çok az bir kitle var. Kesinlikle denemelisiniz.

3. Marvel: Spider-Man Unlimited

Tıpkı Batman v Superman'e benzer bir oynanış yapısına sahip olsa da oldukça renkli ve hoş grafiklere sahip olan Spider-Man Unlimited belki uzun süre oynanacak bir oyun değil ama bir süre elinizden düşürememeniz olası.

4. Suicide Squad

Listedeki favori oyunum diyebilirim Suicide Squad için. Her ne kadar rezil ötesi bir filmle beklentileri hiç karşılayamamış olsa da, oyunu bir o kadar kaliteli. FPS bakış açısıyla oynadığınız bu güzel oyunun, eğer Samsung Gear VR sahibiyseniz, sanal gerçeklik versiyonunu da denemenizi şiddetle öneriyorum.

5. Power Rangers: Legacy Wars

Po po Power Rangersss! Çocukluğumuzun efsane çizgi dizilerinden olan Power Rangers'ın, geçtiğimiz sene vizyona giren filminin resmi oyunu oldukça zevkli bir oynanışa sahip. Belki Injustice 2 kadar güzel mekanikleri olmasa da sizleri eğlendireceği kesin.

Listemizdeki süper kahraman temalı oyunlar bunlardı. Deneyip beğendiklerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilir, listede yer almayan ve önerdiğiniz oyunlar varsa bunları da belirtebilirsiniz.