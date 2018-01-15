Android İçin En İyi 5 Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

Sizler için, telefonunuzun mevcut fotoğraf düzenleyicisinden çok daha iyi işler çıkartacak 5 fotoğraf düzenleme uygulamasını listeledik.

Telefonlarınızla çektiğiniz fotoğraflarda iyi bir düzenleme yaparsanız bu kareleri bir adım daha öne çıkartabilirsiniz. Instagram gibi uygulamalardaki tüm filtreler neredeyse herkes tarafından ezberlenmiş durumda, sizler daha farklı şeyler yaparak bir adım öne geçmek istiyorsanız, aşağıda listelemiş olduğumuz 5 fotoğraf düzenleme uygulaması tam size göre. Uygulamaların Google Play linklerine başlıklarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki haberimizdeki bilgiler çok daha kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlayacaktır.

Adobe’nin Lightroom mobil uygulamasını geliştirirken harcadığı enerji, uygulamayı bilgisayarda kullanan kulanıcıların oldukça moralini bozdu. Mobil ortamdaki Lightroom CC, RAW dosyalarını yakalamaya ve düzenlemeye ek olarak, tek tuşla otomatik ayarlama moduyla son teknolojiye sahip “yapay zeka fotoğraf işleme” özelliğine sahip. Ayrıca uygulamada bilgisayar versiyonunda olmayan birçok ayar ve seçenek bulunuyor.

Listemizdeki tüm uygulamalar arasında Google tarafından üretilen Snapseed, gelişmiş özellik ve kullanım kolaylığı arasında en iyi dengeyi sağlamış olan uygulama olduğunu söyleyebilirim. İşlemleri yapay zeka yardımı ile yapan uygulamada tek bir düğmeye basarak fotoğraf düzenlemenizi yapabilirsiniz.

Instagram’ın fotoğraf arayüzünden sıkıldıysanız ücretli ve ücretsiz seçenekleri bulunan bu uygulama tam size göre. VSCO düzenleme araçlarına ve fotoğraf ön ayarlarına ek olarak; özel mesajlaşmaya, topluluğun ve takip ettiğiniz kişilerin resimlerinin gönderilmesine dayanan tam teşekküllü bir sosyal ağ. Ayrıca uygulama üzerinden GIF ve video düzenlemenin yanı sıra RAW yakalama da yapabilirsiniz.

Bulut tabanlı ve ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması Prisma sayesinde, seçtiğiniz filtreler fotoğraflarınızın çok daha sanatsal görünmesini sağlayacak. Ayrıca uygulamada çok daha farklı düzenleme seçenekleri bulunuyor. Uygulamanın dezavantajı bulut tabanlı olmasından kaynaklı; internet kullanımının ve pil tüketiminin yüksek olması.

Mobil düzenlemeleriniz için fazladan bir kas gerektiğinde, Photoshop Express var. Etraflı filtre ve hazır ayarların yanı sıra, Express aynı zamanda kırmızı göz ve leke çıkarma gibi şeylere karşı güçlü yerel ayarlamalara da sahip. Ayrıca uygulamanın, kolaj yapmak ve fotoğraflara profesyonel görünümlü metin yer paylaşımları eklemek için özellikler de bulunuyor.