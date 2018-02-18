Android İçin En İyi 5 VPN Programı

Akıllı telefonunuzdan engellenen veya geçici erişim progblemi yaşandığı zamanlarda kullanabileceğiniz en iyi 5 programı listeledik.

İşin açıkçası Android'de çalışır durumda olan, ücretsiz ve sorunsuz VPN hizmelteri edinmek PC'ye göre daha kolay. PC'de düzgün bir VPN hizmeti edinmeniz, özellikle reklamsız ve sorunsuz bir deneyim istiyorsanız neredeyse imkansız.

Bu durumda acil durumlarda akıllı telefonunuzu kullanmanız çok daha makul. Bugün sizler için Google Play Store'dan edinebileceğiniz ve diğerlerinden kaliteleri ile ayrılan 5 farklı VPN programını derledik.

Turbo VPN

Turbo VPN, Android platformunun en hızlı VPN hizmetini sunduğunu iddia ediyor ve bunun da hakkını veriyor. WiFi, LTE, 4G, 3G ve tüm mobil veri platformlarını destekleyen yazılım hem hafif, güvenli, hem de ücretsiz.

TorGuard

Her ne kadar bir isim benzerliği olsa da, bu VPN hizmetinin Tor Browser ile hiçbir alakası yok. Bununla birlikte 50'den fazla ülkeden 3.000'den fazla sunucusu bulunan TorGuard için maalesef aylık ödeme sistemi bulunuyor. Bununla birlikte aldığı paranın hakkını veren sağlam bir VPN hizmeti.,

Opera Free VPN

Her ne kadar paralı alternatifleri kadar kaliteli olmasa da arkasında kocaman bir markayı, yani Opera'yı barındıran bu VPN biraz yavaş çalışsa da acil durumlarda işinize oldukça yarayacaktır.

SuperVPN

Oldukça basit ve kullanışlı bir arayüze sahip olan SuperVPN'i kullanmak için yapmanız gereken tek şey programı açıp 'bağlan' butonuna tıklamak. Sadeliği ile ilgi çeken yazılım maalesef zaman zaman şalterleri kapatabiliyor.

Free VPN

Adından da anlaşılacağı gibi ücretsiz olan ve 'sonsuza kadar da ücretsiz olacağı' belirtilen Free VPN, tıpkı SuperVPN gibi kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Herhangi bir biçimde kredi kartına, üyelik gereksinimine ihtiyaç duymadığı belirtilen programı denediğimizde herhangi bir problemle karşılaşmadık.

Sizler için derlediğimiz VPN yazılımları bunlardı. Siz de denediklerinizi ve tavsiye ettiklerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.