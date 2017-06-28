Android İçin En İyi 5 Wi-Fi Hack Uygulaması!

Android telefonlar için Wi-Fi güvenliğinizi sağlayacak, 5 hack uygulamasını listeledik. Listedeki uygulamaları kötü amaçlarla kullanmayacağınıza inanıyoruz.

Günümüzde neredeyse her evde internet bulunuyor. Bunlardan bazıları hızlı bazıları yavaş olsa da, %90’nı kablosuz bağlantı üzerinden bağlanıyor. İnternetin kablosuz modemler aracılığı ile kullanıldığı düşünüldüğünde bu kablosuz güvenlik şifresini kırıp geçmek isteyen birçok insanın bulunması da gayet doğal. Ülkemizdeki AKK durumundan dolayı, “kendi kotamdan yemesin” diyerek arkadaşının internetine bağlanmayı hayal eden insanların çok olduğu da bir gerçek.

Bugün sizlere Android’de Wi-Fi şifrelerini kırabileceğiniz 5 uygulama vereceğiz. Bu uygulamaları başkalarının Wi-Fi’nı kırmaya kullanmak yerine, güvenlik özelliklerini kullanarak kendi ağınızı güçlendirmeniz için sağlıyoruz. Bu uygulamalar Google Play’de yer almadığı için indirirken ve de kullanırken dikkatli olmanızı öneriyoruz. Ayrıca yine belirtelim ki bazı işlemler root gerektirebilir.

Android için Reaver, aynı zamanda RfA olarak adlandırılan bir Wi-Fi şifre kırıcı hacker programıdır. İstediğiniz zaman etkinleştirilip istediğiniz zaman devre dışı bırakabilen Reaver, WPS PIN’lerine karşı saldırmakla birlikte, WPA/WPA 2 şifreleme sistemlerini çözmektedir. Reaver, bu şifreleme sistemlerine ait düz metin parolasını 2-5 saat içerisinde çözebiliyor. Bu programı kullanarak kendi Wi-Fi şifrenizi sağlamlaştırabilirsiniz.

Penetrate Pro, Wi-Fi analizi ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek basit bir yazılımdır. Çalışmak için etrafında bulunan mevcut Wi-Fi ağlarını tarar. Farklı yönlendirici türleri ile çalışır ve WEP-WPA anahtarlarını hesaplar.

Etik korsanların çoğunda bulunan Wi-Fi Kill, gerçekten çalışan Wi-Fi hack uygulamalarından birisidir. Adından da anlayabileceğiniz üzere, Wi-Fi Kill sayesinde bir cihazın internet bağlantısını devre dışı bırakabilir, basit bir arayüz ile ağdaki gereksiz hesaplardan kurtulmak için kullanabilirsiniz. Özellikle kalabalık evlerde, diğer aile fertlerinizi internetten atarak tüm interneti kendinize alabilirsiniz.

Arkadaşlarınıza eşek şakası yapmak için birebir uygulama olan Netspoof, karşıdaki kişinin Wi-Fi şifresini kırarak başkalarının cihazlarındaki web sitelerini kontrol etmek için kullanılır. Rootlu cihazlarda kullanabileceğiniz bu uygulama, web sayfalarından rasgele sözcükleri silmek, tüm resimleri troll yüzüne çevirmek gibi özellikler sunuyor. Bunu da arkadaşınızın bağlantısına girmek yerine kendi bağlantınızı test etmek için kullanabilirsiniz.

5. WiFi Analyzer (bir şaka uygulaması)

Wi-Fi Analyzer, Android için tam bir Wi-Fi hacker değil, bunun yerine arkadaşlarınıza şaka yapabileceğiniz bir uygulama. WiFi hack uygulaması listelerini arkadaşınızın kablosuz uygulamasına sızmış gibi göstererek, arkadaşınıza ecel terleri döktürebilirsiniz. Son derece profesyonel bir görünüme sahip olduğundan uygulamanın amacını bilmeyenler kolay kolay kanabilir. Ayrıca bu uygulama, paylaştığımız 5 uygulama arasında Google Play’de bulunan tek uygulama olma özelliğini de taşıyor. Anlayacağınız güvenle indirebilirsiniz.

Dediğimiz gibi, bu uygulamaları kötü amaçla kullanmak yerine doğru amaçlarla kullanmaya özen gösterin.