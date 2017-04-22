Android İçin En İyi 'Ücretsiz' 5 Yedekleme Uygulaması!

Android cihazlardaki kişileri, kayıtlar, mesajları,ajanda bilgilerini ve daha nice veriyi yedekleyen en iyi yazılımları sizin için derledik.

Akıllı cihazlarınızdaki ve bilgisayarlarınızdaki verileri daima yedeklemelisiniz. Elektronik cihazların cilvesi biraz da bu: Gerek kullancı hataları, gerekse üretici hataları nedeniyle çok kıymet verdiğiniz verileri kaybedebiliyorsunuz. Android temelli akıllı cihazlar için en iyi yedekleme uygularını sizin için derledik:

Backup Your Mobile - Ücretsiz

Backup Your Mobile; akıllı telefonunuzdaki sistem ayarlarını, uygulamaları, kısa mesajları ve arama kayıtlarını kolayca yedekleyebiliyor. Son derece sade bir arayüze ve kolay kullanıma sahip uygulama tamamen ücretsiz.

CM Backup - Ücretsiz

CM Backup,en popüler yedekleme araçlarından biri. Uygulamaları yedeklemiyor lakin muadilleri gibi telefon rehberini, arama kayıtlarını, SMS ve MMS'leri yedekleyebiliyor. Çoğu rakibinin üstüne bulut üstünden 5 GB yedekleme yapabiliyor ve verilerinizi de güvenle geri getirebiliyorsunuz.

Easy Backup and Restore - Ücretsiz

Easy Backup and Restore adının vaat ettiği şeyi sunuyor: Kolaylık. Kullanıcı bilgilerini ve pek çok çeşit veriyi gerek buluttta, gerekse cihazda saklayıp geri getirebiliyor. Bazı özelliklerin sadece root erişimi ile sağlanabilmesi dezavantaj olsa da, ücretsiz olması harika.

List My Apps - Ücretsiz

List My Apps, çoğu yedekleme uygulamasından farklı. Dosyaları yedeklemek yerine, referans olması için uygulamalarınızın bir listesini oluştuyor. Bulut depolama alanını kullanmak istemeyenler, yedekleme için çok fazla dahili depolama alanı olmayanlar ve fazla sayıda uygulamaya sahip olmayanlar için olağanüstü bir mimari.

Google Backup and Oem Backup - Ücretsiz

Android işletim sistemin bizzat kendisi de yedekleme becerilerine sahip. HTC için geliştirilen uygulama tamamen ücretsiz ve son derece pratik. Uygulama ile ayarları, hesapları ve şifreleri, yer işaretlerini, mesajları, kişileri veya uygulamaları da kapsayan her türlü içeriği geri yükleyebilirsiniz.