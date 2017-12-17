Android İçin En İyi 7 Video İndirme Programı

Youtube'un genel politikaları gereği videoların herhangi bir program ve eklenti aracılığı ile indirilmesine izin vermiyor. Bu problemi aşmak için kullanabileceğiniz 7 farklı Android yazılımını sizlere sunuyoruz.

Listeyi sizlerle paylaşmadan önce belirtelim: Yazı içerisinde bahsi geçen yazılımları Google Play aracılığı ile maalesef indiremiyorsunuz. Google, tıpkı Chrome eklentilerinde olduğu gibi, Youtube'dan video indirmenize izin veren yazılımların resmi platformlarından paylaşılmasına izin vermiyor. Yapmanız gereken, Android cihazınızın ayarlarından "Bilinmeyen Kaynaklara İzin Ver" seçeneğini aktifleştirmek ve bu 3. parti yazılımları telefonunuza kurmak.

1. Videoder

YouTube, Facebook, Instagram ve benzeri bir çok siteyi destekleyen Videoder hem indirme yapabileceğiniz, hem de yüksek çözünürlükte video izleyebileceğiniz bir program. Görselliğini kendinize göre biçimlendirebileceğiniz Videoder herhangi bir uygulama içi satın almaya zorlamıyor sizi; sadece program içi reklamlar mevcut.

Programı buradan indirebilirsiniz.

2. TubeMate

Videoder ilk bakışta minimal tasarımıyla dikkat çekiyor. Programı kullanarak Youtube ve benzeri video sitelerinden indirme yapabilirsiniz. Programın bir özelliği de entegre bir web tarayıcı da içermesi. TubeMate aracılığı ile videoları MP3 formatında da indirebilirsiniz ama yan uygulamasını da edinmeniz gerekiyor.

Programı buradan indirebilirsiniz.

3. KeepVid

Keepvid'i diğer indirme programlarından ayıran en önemli özelliği daha hızlı indirme yapabilmesi... Bunun dışında tam 27 farklı video sitesine destek veriyor ve 4K çözünürlükte video indirebiliyor. Aynı şekilde herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan MP3 formatında da indirme yapabiliyorsunuz.

Programı buradan indirebilirsiniz.

4. Snaptube

Snaptube benim bu listedeki favori programım. Minimal ve çok güzel görünen arayüzü ve işini eksiksiz yapmasıyla dikkat çekiyor. İndirdiğiniz dosyaları kategorize edebiliyorsunuz ve indirme hızı da gayet tatmin edici.

Programı buradan indirebilirsiniz.

5. InsTube

InsTube'u listedeki programlardan ayıran özelliği ise indirdiğiniz videoları dilerseniz gizleyebilmeniz. Programı görsel olarak özelleştirebiliyorsunuz ve indirdiğiniz videonun format ve kalitesini değiştirebiliyorsunuz.

Programı buradan indirebilirsiniz.

6. VidMate

VidMate aracılığı ile kategorilere ayrılmış video sekmelerinden indirme yapabilirsiniz. Videoların indirileceği lokasyonu seçebileceğiniz gibi, entegre müzik ve video oynatıcı aracılığı ile yerel dosyalarınızı da çalabilirsiniz.

Programı buradan indirebilirsiniz.

7. YT3 Youtube Downloader

Listenin en mütevazi ve sadece işini yapan uygulaması olarak göze çarpıyor YT3. Program kullanıcı dostu bir arayüe sahip ve Youtube videolarını MP3 ve MP4 olarak indirebiliyorsunuz.

Programı buradan indirebilirsiniz.