Android için En İyi Microsoft Uygulamaları

Microsoft'un resmi olarak mobil işletim sistemini "öldürmesinin" ardından firma tüm kaynaklarını Android ekosisteminde gelişmiş hizmetler oluşturmaya yönlendirdi.

Microsoft, bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde resmi olarak Windows Mobile'dan çekildiğini, mevcut sistemlere 2019'a kadar güvenlik desteği verdikten sonra tamamen desteği keseceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından resmiyette ölen, pratikte 2019'a kadar yaşayacak olan Windows Mobil işletim sistemi, Microsoft'un kaynaklarını tüketmekten vazgeçti.

Firmanın tüm yazılımsal kaynaklarının boşa çıkmasının ardından geliştirici ekipleri, Microsoft hizmetlerini Android başta olmak üzere diğer mobil platformlara daha iyi şekilde adapte etmek için çalışmalara başladı. İlk örnek olarak geçtiğimiz günlerde Microsoft Edge tarayıcısının Android'e sunulmasının ardından çok daha fazla Microsoft hizmeti Android ile kesintisiz çalışmak üzere bizlerle olacak.

Sizler için bu haberimizde Microsoft'un Android için şimdiye kadar sunduğu uygulamalar arasından en iyileri bir araya getirip sıraladık. Sözü uzatmadan başlayalım.

1. Microsoft Outlook

Microsoft'un e-posta servisi, Google'ın daha zayıf olduğu zamanlarda oldukça popülerdi (MSN zamanlarını hatırlayanlar?). Yenilenmiş e-posta uygulaması, temiz bir arayüz ve kullanışlılığı bir arada kullanıcılarına sunuyor. İşin güzel taraflarından bir tanesi de uygulamanın sizi sadece Microsoft hesaplarını kullanmaya zorlamıyor olması. Desteklenen tüm servislerle uygulamada oturum açarak rahatlıkla kullanabilirsiniz.

2. Microsoft Office Uygulamaları

Microsoft'un kişisel bilgisayarların ilk zamanlarından bu zamana uzanan ofis uygulamaları ekosistemi, yakın zamanda Android ekosistemine de olduğu gibi eklendi. Hala işe alımlarda bir çok işverenin aradığı yetenekler arasında yer alan Office programları kullanabilme kabiliyeti, mobil alanda da oldukça verimli biçimde belgelerinizi görüntüleyebilmenizi ve hatta gerekirse düzenleyebilmenizi mümkün kılıyor.

3. Microsoft OneDrive

Sadece 5 GB depolama alanını ücretsiz kullanıma sunsa da profesyonel anlamda bulut depolamalaranı kullananlar ve Microsoft ekosisteminde masaüstü bilgisayarlarıyla yoğun biçimde yer alan kişi ve kuruluşlar için oldukça etkileyici bir mobil uygulama Microsoft OneDrive.

4. Microsoft To-Do

Sade arayüzlü ve kolay kullanımlı bir not alma, hatırlatıcı uygulaması arayanlar için bir çok uygulama arasından To-Do da işini güzel şekilde yerine getiriyor.

5. Office Lens

Belge, tahta, fotoğraf, kartvizit ve benzeri fiziksel objeleri tarayarak okunabilirliğini arttıran, fotoğrafın etki alanına aldığı çevresindeki gereksiz alanları da otomatik olarak kırpan Lens, daha kolay ve kaliteli taranmış belgeler elde etmenizi sağlıyor.