Android İçin Fortnite'ın APK Dosyası Yayınlandı!

Aylardır beklenen Android için Fortnite'ın APK dosyası sızdırıldı. Ancak Samsung ile yapılan anlaşma sonucu, oyun şu an için sadece Note 9 ve Tab S4 cihazlarında oynanabiliyor.

Android için Fortnite'ın APK dosyası sızdırıldı. Şu an indirilebilir halde olan APK dosyası, ne yazık ki birçok cihazda çalışmıyor. Hatta, satışta olan hiçbir cihazda çalışmıyor. Bunun sebebi ise Samsung ile Epic Games arasındaki anlaşma. Halihazırda APK dosyası ortaya çıkan Fortnite'ı, sadece Galaxy Note 9 ve Galaxy Tab S4 cihazlarına yükleyebilirsiniz; ki bu cihazlar da henüz satışa çıkmış değil.

Bu hafta XDA Developers'ta ortaya çıkan APK dosyası, biraz incelendiğinde kodlarda değişiklik yapılabileceği görülüyor; ancak bu değişiklik oldukça kısıtlı. Note 9 ve Tab S4 dışındaki cihazlarda çalışması engellenen Fortnite, bu engellemeyi sunucular üzerinden yapıyor. Yani bu durumda oyunu başka cihazlarda APK yükleyerek oynamak mümkün olmuyor.

Fortnite bağımlısı bazı geliştiriciler ise cihazlarını Note 9 veya Tab S4 gibi göstererek oyuna erişmeye çalışıyor, ancak henüz bir sonuç elde edilmiş değil. Bu ayın sonlarına doğru satışa çıkacak bu iki cihaz, satışa çıkana kadar ne gibi gelişmeler olur, göreceğiz. Sonuç olarak Fortnite'ı Android üzerinde oynamanın 'şu an için' herhangi bir yolu bulunmuyor.