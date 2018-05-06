Android İçin Fortnite Ne Zaman Yayınlanacak?

Dünya genelinde büyük bir çılgınlığa neden olan Fortnite, Android kullanıcıları için henüz yayınlanmadı. PC, Xbox One, PS4 ve iOS kullanıcıları tarafından oynanabilen oyun; ne zaman Android platformu için kullanıma sunulacak? Detaylar haberimizde.

Son zamanlarda tüm dünyayı saran Fortnite çılgınlığı, katlanarak artıyor. Milyonlarca insan tarafından sevilen oyun, Twitch yayıncılarının da en gözde oyunlarından biri olmuş durumda. "Peki Fortnite ile ilgili gelişmeler ne alemde?" diye soruyorsanız, bu sorunuzu cevaplamaya geldik.

Fortnite'daki Yenilikler

4 Mayıs 2018 itibariyle 4. sezonu başlayan oyunun Android versiyonunun çıkış tarihi henüz belli değil.

Epic Games'in oyunun Android sürümünü yayınlaması sabırsızlıkla beklenirken, Sezon 4 ile birlikte oyuna birçok yenilik eklendi. Haritadaki Dusty Depot'a düşen göktaşı ve Hop Rocks adındaki yeni geliştirme, oyuncuların oldukça ilgisini çekti. Yerçekimine meydan okuyarak havada süzülmenize imkan veren Hop Rocks, oyuna gelen güncellemenin getirdiği en önemli yeniliklerden.

Tüm bu yenilikler duyurulmasına rağmen, oyunun Android versiyonuyla ilgili yapımcı Epic Games tarafından tek kelimelik bir açıklama bile yapılmadı. Android kullanıcılarının Fortnite oynamak için yapması gereken tek şey, bir Fortnite hesabı açıp oynamak istediğiniz telefonu belirtmek. Maalesef şu an için elden başka bir şey gelmiyor.

Fortnite ne zaman Android cihazlar için yayınlanacak?

Uzun zamandır PC, Xbox One ve PS4 platformlarında oynanabilir durumda olan Fortnite, birkaç ay önce iOS için de yayınlanmıştı. Davetiye sistemi kullanan bir beta sürecinin ardından tüm iOS kullanıcıları için yayınlanan oyun, Android kullanıcıları için henüz yayınlanmadı.

Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, oyunun Android'e çıkış tarihi hakkında kesin bir açıklamada bulunmasa da önümüzdeki birkaç ay içerisinde yayınlanacağını belirtti. Neyse ki o zaman gelene kadar Android cihazınızda PUBG oynayabilirsiniz. Tüm platformlarda oynaması ücretsiz bir şekilde yayınlanan Fortnite, tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam edecek gibi görünüyor.