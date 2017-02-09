Android İçin Geliştirilen En Yeni Ana Ekran Resimleri

Android için geliştirilen ana ekran resimlerinin bazıları gerçekten de sanat eseri görünüyor. Bu ekran resimlerinden bazılarını sizin için derledik.

Android için geliştirilen ana ekranların çoğu, sadelikten uzak ve cafcaflı yapıları nedeniyle beğenilmiyor. Ancak Android için geliştirilen ana ekran resimlerinin bazıları gerçekten de muhteşem görünüyor. Bu "Ana Ekran" arka plan resimlerinden bazılarını sizin beğeninize sunuyoruz.

Ronoc039

Ronoc 039'un ana ekranı şık ve göz kalabalığından uzak. Çalışma, HTC One M8'in arayüzü HTC Sense ile uyumlu.

Rondo Icon Pack ve Poweramp Music Player

Nova Launcher Prime mimarisi üzerine Rondo Icon ve Poweramp Music Player etmenleri inşa edilen tema son derece başarılı.

Glim Icon Pack

Nova Launcer Prime üzerine inşa edilen ve dünyanın en güzel fotoğrafların birini ihtiva eden ana ekran, bizden tam puan alıyor.

Rounded Up

Balu isimli kullanıcı, Nova Launcher Prime kullanarak bu şık ve sade ana ekranı geliştirmiş.

Cygnus Icon Pack

Cygnus, Latin Amerika'da yaşayan yarasa türlerinden(Batman Begins'in Sountrack'inde öğrenmiştim) biri. Ortadaki Batman simgesi de bunu doğrulayacak nitelikte.

Dirty Unicorns

Coma isimli kullanıcı, Pixel telefonu için bu temayı tasarlamış. Bizce fazlasıyla psikotik.

Holly Lucero

Holly Lucero aslında tarihi bir resmi çalışması ancak Maxnooze isimli kullanıcı bir kaç takviye ile onu ana ekran haline getirmiş.

Umbra Icon Pack

Umbra Icon Pack'in üzerinde birkaç oynama yaparak ortaya çıkan ana ekran, Moto X için matt8174 tarafından tasarlanmış

Retrorika

Karşımızda yine Nova Launcher sayesinde tasarlanmış bir ana ekran var. Kesinlikle başarılı.

Skeletor

"Gölgelerin gücü adına, güç bende artık!" Küçüklüğümüzün favori çizgi filmi He-Man'in favori kötü adamı Nova Launcher-Glass Icon işbirliğiyle tasarlanmış.