Her tanıtılan akıllı telefon daha iyi bir kameraya sahip oluyor. Fakat donanım kadar kamera uygulaması da daha iyi fotoğraf çekmek için önemlidir. İşte Android kullanıcıları için en iyi 10 kamera uygulaması.

Günümüzde hemen herkesin cebinde üst seviye kameralara sahip telefonlar bulunmaktadır ve bazı amiral gemisi akıllı telefonların kameraları, profesyonel fotoğraf makineleri ile yarışacak güçtedir. Hal böyle olunca hepimiz birer amatör fotoğrafçı oluyoruz.

Telefonların fotoğraf makineleri güçlü olsa da ön yüklü olarak gelen fotoğraf makineleri, çoğu zaman fotoğraf makinesinin tüm yeteneklerini kullanmamıza yardım etmez ve bize basit ayarlar sunar. Neyse ki Play Store’da istediğimiz kamera ayarlarına ve filtrelerine ulaşabileceğimiz pek çok kamera uygulaması bulunuyor.

İşte sizin için seçtiğimiz 10 kamera uygulaması:

Yukarıda belirttiğimiz gibi dahili kamera uygulamaları bize fazla ince ayar sunmaz. Camera FV-5 ile ISO, ışığa göre odak, beyaz dengesi ve deklanşör hızı gibi pek çok ayara ulaşabilir, çok daha profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz.

Camera MX ile fotoğraflarınızın çözünürlüğünü tam olarak ayarlayabilir, böylece en net fotoğrafları çekebilirsiniz. Ayrıca canlı çekim ve GIF gibi özelliklerini kullanabilir, animasyonlu fotoğraflar ve videolar oluşturabilirsiniz. Bulundurduğu tonlarca efekt, filtre, çerçeveyi söylememize bile gerek yok.

Open Camera son derece hafif bir kamera uygulaması olmasına karşın odak ve sahne modları, otomatik ışık dengeleme, HDR ve daha pek çok özelliğe sahiptir. Ayrıca uygulama arayüzü sağlak ve solak kullanıcılar için özelleştirilebilir.

Candy Camera, daha çok selfie severlere odaklanmaktadır. Bulundurduğu makyaj araçları, zayıflatma efektleri ve çıkartmalar ile son derece canlı ve güzel selfie’ler çekebilirsiniz. Eğer profesyonel fotoğraflar istiyorsanız bu uygulama sizin için uygun değildir.

Cymera, 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip basit fakat kullanışlı bir uygulamadır. Sahip olduğu çekim modları ve filtreler ile kameranızın tüm yeteneklerini kullanmanıza izin verir. Uygulama ayrıca fotoğraf düzenleme aracı, vücut şekillendirmesi, akıllı galeri gibi pek çok özellik barındırmaktadır.

Camera ZOOM FX uygulaması ile hareketli çekimler, sabit çekimler, fotoğraf filtreleri ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca profesyonel bir uygulama istiyorsanız doğru yerdesiniz. Camera ZOOM FX ile tüm DSLR ayarlarına ulaşarak kameranızın yeteneklerini tam anlamıyla kullanıp en mükemmel fotoğrafları çekebilirsiniz.

Z Camera, hem otomatik bir uygulama isteyenler için önizlenebilir filtreler ve modlar sunuyor hem de fotoğraf üzerinde profesyonel ayarlar gerçekleştirmek isteyenler için donanımlı bir fotoğraf düzenleyici barındırıyor. Ayrıca güzellik ayarları sayesinde mükemmel selfie’ler çekebilirsiniz.

A Better Camera, çok amaçlı bir fotoğraf uygulamasıdır. HDR, HD panorama, çoklu çekim ve gece modu gibi özelliklerinin yanı sıra birden çok fotoğraf yakalayıp en iyi kareyi kullanıcıya sunan bir ‘En İyi Çekim’ moduna sahiptir. Basit bir uygulama isteyenler için doğru seçim.

Camera360, otomatik bir kamera uygulaması arayanlar için uygun bir uygulama değildir. Listedeki en az sezgisel olan uygulamalardan biri olan Camera360’da pek çok profesyonel ayar bulunmaktadır ve kameranızın kalitesine göre DSLR kalitesinde fotoğraflar elde etmenizi sağlar.

Footej Camera, Play Store’daki en iyi kamera uygulamalarından biridir. Oldukça basit bir arayüze sahip olan uygulama, en kolay şekilde en yüksek kalitede fotoğraflar çekebilmenizi sağlar. Uygulamada ayrıca GIF çekim, ağır çekim ve hızlı çekim modları da bulunmaktadır.

Siz hangi kamera uygulamasını kullanıyorsunuz? Yorumlarda bizimle ve diğer takipçilerimiz ile kullandığınız kamera uygulamasını paylaşabilirsiniz.