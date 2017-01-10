Android İçin Geliştirilmiş En İyi 5 Ses Kayıt Uygulaması

Google Play'de bulunan en iyi ses kayıt uygulamalarından bazılarını, sizin için bir araya getirdik.

Android cihazların en kullanışlı özelliklerinden biri, kendi sesinizi kaydedebilme becerisidir. Bunun için pek çok nedeniniz olabilir: Müzisyenler, besteledikleri yeni şarkıyı saklayabilir veya gazeteciler, röportajlarını kaydedebilir. Daha da ileri gidip uyurken, horlayıp horlamadığınızı anlamak için bile bu tür bir yazılımdan faydalanabilirsiniz. Artık pahalı ses kayıt cihazları almak zorunda değilsiniz. Akıllı telefonunuz, sizin için her şeyi basit ve ucuz (hatta bedava) uygulamalarla halledebiliyor.

Karşınızda Android cihazlar için geliştirilen en iyi ses kayıt uygulamaları:

Audio Recorder

Fiyat: Ücretsiz

Audio Recorder sade bir uygulama ama bu sizi şaşırtmasın; son derece eğlenceli vakit geçirme olanağı sunuyor. Sesinizi kaydedip, paylaşabiliyor hatta bulut temelli platformlarda bile saklayabiliyorsunuz. En önemlisi, tamamiyle ücretsiz olması.

Google Keep

Fiyat: Ücretsiz

Google Keep, size uzun kayıt ömrü vadetmese de, hızlı ve karmaşık olmayan bir alternatif. Kayıtlarınıza; Google Drive'ı kullanarak PC, Linux ve Mac üzerinden ulaşmanız mümkün.

Snipback

Fiyat: Ücretsiz

Snipback, diğer ses kayıt uygulamalarının yaptığı hemen hemen her şeyi başarırken, nadir bir yeteneği de bünyesinde barındırıyor. Onu benzersiz kılan şey, kayıt başlamadan önceki 30 saniyeye kadar ses yakalama yeteneği.

Voice Recorder

Fiyat: Ücretsiz

Pek de yaratıcı olmayan ismine rağmen Voice Recorder, son derece başarılı bir uygulama. Sesinizi PCM (Wave), AAC ve AMR formatlarında da kaydedebiliyor. Eğer mobil işletim sisteminiz destek veriyorsa, konuşmalarınızı da, söz konusu uygulama sayesinde kayıt edebiliyorsunuz. Ücretsiz olması da cazibesinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Samsung Ses Kaydedici

Fiyat: Ücretsiz

Çoğu Android telefon, aynı uygulamaları çalıştırabilir. Ancak bazen üreticiler, kendilerini farklı kılacak yazılımlar ister. Başarılı Samsung Ses Kaydedici de onlardan biri.