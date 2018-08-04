Android İçin Geliştirilmiş En İyi 5 Yarış Oyunu

Android telefonlarınızda oynayabileceğiniz en iyi 5 yarış oyununu listeledik.

Mobil oyunlar her geçen gün daha fazla gelişiyor. Bu gelişimin de en büyük örnekleri arasında PUBG Mobile ve Fortnite Mobile'ı gösterebiliriz. Ancak bugün konumuz farklı: En iyi yarış oyunları. Android platformunda oynayabileceğiniz en iyi 5 yarış oyununu bir araya getirdik.

1. Asphalt 9: Legends

Play Store'un en yeni yarış oyunu konumunda olan Asphalt 9: Legends, grafik anlamında en doyurucu oyunlardan biri. Yeni araçların kilidini açmak ve mevcut aracınızı geliştirmek için kariyer modunda ilerlemeniz veya (maalesef) para ödemeniz gereken oyun eğlenceli bir yarış deneyimi sunuyor.

Varsayılan olarak "TouchDrive" kontrolleriyle gelen oyun, sadece direksiyonu yönlendirerek yola daha fazla odaklanma şansı sunuyor. Alışık olduğunuz kontrolleri de kullanabileceğiniz Asphalt 9, günümüzün en iyi mobil yarış oyunu olarak nitelendirilebilir.

2. Red Bull Air Race 2

Red Bull Air Race 2 adından da anlaşılabileceği üzere uçak yarışları üzerine kurulu bir oyun. Dünyanın çeşitli noktalarında gerçeğe yakın grafikler ve kontrollerle uçak kullanmak istiyorsanız bu oyun tam size göre. İster ilginç yarış oyunları peşinde olun, ister pilot olma hayali olan biri olun; bu oyuna bir şans vermenizde fayda var.

3. CSR Racing

Drag yarışları yapabileceğiniz CSR Racing, sizden sadece vites değişimlerini iyi yapmanızı istiyor. Başka hiçbir şeye karışma gerekliliği olmayan oyun, diğer oyunlardan bu yönüyle ayrılıyor.

4. Real Racing 3

Real Racing 3, gerçekçi bir yarış oyunu arayanların mobil platformdaki ilk tercihi. Gerçek hayatta kullanabileceğiniz birçok araç ve yine gerçek hayatta bulunan yarış pistlerinde yarışabileceğiniz oyun, adını da tam olarak bunlardan alıyor. Araçların kaza durumunda ciddi hasarlar alması ve oyuncuların tamir ücretleri ödemek zorunda kalması da gerçekçiliği en üst düzeye taşıyor.

5. Furious 8 Drag Racing

Ünlü aksiyon filmi Hızlı ve Öfkeli'nin mobil oyunu olan Furious 8 Drag Racing, birbirinden farklı yarış ve görevlerle beraber geliyor. Miami sokaklarında 15 farklı araçla yarışabileceğiniz oyun gerçekçi grafikleriyle göz dolduruyor. Hızlı ve Öfkeli filmlerini seviyorsanız, bu oyunu da sevmeniz kuvvetle muhtemel.