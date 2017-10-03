Android İçin Geliştirilmiş En İyi 7 Araba Oyunu!

Araba tutkunları bu oyunları çok sevecek. Android'e çıkan en iyi araba oyunlarını listeledik.

Her geçen yıl yenilerinin eklendiği oyun türleri arasında son yıllarda hayatta kalma temalarını sıklıkla görmeye başladık. Bunca olaya rağmen bazı eski oyun türleri var ki hiçbir zaman eskimiyor. Araba yarışı oyunlarından bahsediyorum. İster konsol veya PC olsun isterse de mobil platformlar için olsun, yıllardan beri her zaman arabalara karşı büyük ilgimiz var.

Geçen birkaç yılda gördük ki, mobil oyunlar arasında en iddialı yapımlar araba oyunlarından çıkıyor. Gerek fizik motoru gerekse de diğer özelliklerinden dolayı sistemi fazla yormayıp kaliteli grafiklere izin veren araba oyunları, mobil oyuncuların da en çok tercih ettiği oyunlar arasında yer alıyor.

Bugün sizlere Android için çıkmış en iyi 7 araba oyununu listeleyeceğiz. Ücretsiz olan bu oyunları indirip doya doya oynayabilirsiniz.

Asphalt Xtreme

Gameloft’un başarılı oyun serisinin aksiyon dozajı yüksek yarış oyunu. Sayısız oyun modu ve araba seçeneğinin desteğini arkanıza alarak yarışta birinci olmaya çalışacaksınız.

Araba Mekaniği: Simulator 2017

Neresinde hata olduğunu bularak arabayı çalışır bir vaziyete sokmanızı sağlayacak oyun, hem bilgi hem de eğlenceyi aynı anda içeriyor. Oyunda yer alan 50 farklı sorunu çözmeye çalışırken çok eğleneceksiniz.

CarX Driftin Racing

Drift yapmayı sevenler için geliştirilmiş oyunda 30’dan fazla arabayla drift yapabiliyorsunuz. Oyun güzel olmasına rağmen hala geliştirilmesi gerektiğini belirtelim.

CSR Racing 2

Mobil cihazların en ünlü araba oyunlarından birisidir. Kilidi açılmayı bekleyen bir sürü araba ve çevrimiçi çok oyunculu modu gibi özelliklerle oyunculara enfes dakikalar yaşatıyor.

Hill Climb Racing 2

Diğer oyunların aksine daha farklı bir grafik detayı sunan oyun, 2D grafiklerle birlikte oyuncuları eğlendirmek için geliştirildi. Türü sevenler kesinlikle kaçırmasın.

Need for Speed: No Limits

Araba yarışı denilince ilk akla gelen oyunlardan olan Need for Speed serisine ait başarılı bir oyun. Kilidini açacağınız birçok araç ile 1000’den fazla yarışa katılabilirsiniz.

Real Racing 3

Piyasanın en gerçekçi yarış oyunu olduğunu söyleyebilirim. Diğer oyunların aksine daha çok simülasyona önem veren oyun, yarış türünü seven herkesin yakından tanıdığı bir oyundur.

Bu oyunlar dışında başarılı bulduğunuz araba oyunları varsa yorumlarda bizlere iletebilirsiniz.