Google Asistan Alternatifi En İyi 5 Sesli Asistan Uygulaması

Google Play Store'un uygulama yelpazesi o kadar geniş ki tek alternatifiniz elbette Google Assistant değil.

Microsoft Cortana, Google Assistant, Amazon Alexa ve Apple Siri beşlisi kıyasıya kapışmaya devam ederken, bu beşlinin arasına belki de bilinirlikleri olmadığı için giremeyen onlarca farklı alternatif de yok değil. Özellikle tam bir derya olan Google Play Store'da Android cihazınız için çok fazla sesli asistan mevcut. Bugün sizler için derlediğimiz 5 farklı sesli asistanı paylaşacağız.

1. Lyra Virtual Assistant

Lyra, daha öncesinde Indigo Virtual Assistant olarak karşımıza çıkmıştı. Program arama yapmak, mesajları görüntülemek gibi temel işlevlerin yanı sıra YouTube videolarını da sizler için açabiliyor. Basit arayüz, reklamsız kullanım ve hiçbir uygulama içi satın alma içermemesi ile muhtemelen Android platformunda görebileceğiniz en sağlam asistanlardan biri.

2. Extreme

Android platformu için Tony Stark'ın J.A.R.V.I.S yapay zekasını baz alarak ve görsel olarak da ona benzetilerek geliştirilen Extreme, tam fonksiyonlu çalışmak için 4.87 tl'lik bir ödeme istiyor. Yine de ücretsiz versiyonu da iş görecek kadar güzel. Programda bir kaç dil desteğine sahip olmasına rağmen Türkçe desteği es geçilmiş maalesef.

3. DataBot Assistant

Benim telafuz sorunumdan mıdır bilmem; DataBot Assistant'a hiçbir dediğimi bir türlü kabul ettiremedim. Bunun dışında Google Play Store'daki olumlu yorumlarla dikkat çektiğini belirtmem gerekiyor. Aynı zamanda birçok farklı platform için de (bilgisayar da dahil) kullanılabilir durumda.

4. Robin

Adını Batman'in yardımcısı ve dostu Robin'den alan program diğerlerinden, istediğiniz isimle kendisine seslenebilmenizle ayrılıyor. GPS yönlendirmesi konusunda oldukça başarılı olan programı kullanmak da çok zevkli. Robin'in de oldukça esprili olduğunu eklememiz gerek. Özellikle hava durumu ve haberleri gösterme konusunda üstün bir başarısı var. Keisnlikle denemelisiniz.

5. Dragon Mobile Assistant

Listemizin son sırasındaki Dragon Mobile Assistant, hem sesli asistanlık işini iyi yapıyor hem de Facebook ve Twitter'daki tweet ve gönderileri sizlere okuyabiliyor. Açıkçası Robin ile birlikte bu listedeki favorim olan program birçok işlevsel özelliği size bir arada sunuyor.

Açıkçası tüm bu listemizdeki programların Türkçe desteği içermemesini oldukça üzücü bulmakla birlikte zaten bu sene içerisinde Google Asistan Türkçe olarak çıktığında bu programların hiçbirine ihtiyaç duymayacağız. Yine de o döneme dek hevesini almak isteyenlere önerilir. Sizler de kullandığınız farklı yazılımlar varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.