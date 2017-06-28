Android için Google Street View 1 Milyar İndirmeyi Aştı

Google'ın dünyanın her yerini birinci şahıs bakış açısıyla gözlerimizin önüne seren uygulaması, tarihinin önemli bir dönüm noktasını yaşadı.

Sokaklarda üzeri kameralarla donatılmış araçları mutlaka görmüşsünüzdür. Bu araçların topladığı görsellerin ulaşılabileceği platform olarak başlatılan Street View, Google Play’de 1 milyar indirilmeyi aştı.

Uygulamanın benzersiz özelliği olan dünyanın herhangi bir yerini birinci şahıs bakış açısıyla gösterebilmesi, özellikle sanal gerçeklik platformları için vazgeçilmez bir araç haline dönüşmesini sağladı. İlk zamanlarda Google Maps’e dahil bir alt uygulamaydı ancak yoğun kullanımın ardından ayrı bir uygulama haline getirilmişti.

Uygulama belirli bir süre Android cihazlara sistem uygulaması olarak yüklü gelmiş ve kaldırılamaz halde bulunuyordu. Bu düzenin ne zaman terk edildiğine dair bir bilgi yok ancak uygulamanın 500 milyondan 1 milyar indirmeye ulaşmasının tam dört yıl sürdüğünü biliyoruz.

Her ne kadar bu başarıya ulaşılması uzun sürmüş de olsa, Google’ı ve bu uygulamanın ardında çalışan herkesi tebrik ediyoruz.