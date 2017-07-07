Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 5 Başarılı İkon Paketi!

Android kullanıcıları için normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olmuş 5 ikon paketi paylaşıyoruz. Bunlardan dördünün gün içerisinde süresi dolabilir, o yüzden elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz.

Android telefonları kişiselleştirmeyi seviyor ama para vermeye de gerek duymuyorsanız, normalde paralı olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olan bu 5 ikon paketini kullanabilirsiniz.

Bu paketlerin bazıları gün içerisinde bitebilecekken birinin hala bir kaç gün süresi var. Telefonunuzu adeta bir başyapıta çevirecek özel ikon paketlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu tarz kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamaları indirmeseniz de yükleme işlemini başlatıp iptal edebilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda ürünler siz istediğiniz zaman indirmek üzere ücretsiz olacaktır. Bu işlemi yapmazsanız ileride bu uygulamayı indirmek istediğinizde ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz.

NOU - 15 saat kaldı - normal fiyatı:2,99 TL

Moonlit - 15 saat kaldı - normal fiyatı:5,59 TL

Glassy - 15 saat kaldı - normal fiyatı:1,89 TL

Pixel icon Nougat UI - 15 saat kaldı - normal fiyatı:3,49 TL

Devance - 6 gün kaldı - normal fiyatı:6,09 TL