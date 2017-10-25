Android için Skype, 1 Milyar İndirmeyi Geçti!

Oldukça köklü bir iletişim servisi olan Microsoft temelli Skype, Android ekosisteminde 1 milyar indirmeye ulaştı.

Skype'ın dolu dolu geçirdiği yıl içerisinde bir çok yenileme ve düzenleme meydana geldi. Bu düzenlemeler bir çok kullanıcıdan tepki alsa da sonuç olarak uygulamaya hala özen gösterilmesi, mutlu edici bir etken oldu.

Versiyon 8.0'a ulaşan Skype, PayPal desteği ve temalara kavuştu. Diğer uygulamalarla da birlikte daha uyumlu çalışmaya başlayan Skype, bu çalışmanın karşılığını 1 milyar indirmeye ulaşarak aldı. Android için Skype, Temmuz 2013'de 100 milyon, Şubat 2015'de de 500 milyon indirmeye ulaşarak hızlı büyümesini sürdürdü.

2011 yılında tam 8,5 milyar dolar karşılığında Skype'ı eBay'den satın alan Microsoft, uygulamaya o zamandan beri hala yatırım yapmakta. Bu rakamın ne kadar büyük olduğunu ifade etmek gerekirse, Microsoft, Nokia'nın mobil departmanını satın almak için 7,9 milyar dolar harcamıştı.