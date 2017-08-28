Android için En İyi Ücretsiz 5 Hava Durumu Uygulaması

Akıllı telefonlarımız artık günümüzü şekillendirmek ve organize etmek için kullandığımız en büyük yardımcılar haline geldiler. Günlük yaşantımızı en çok etkileyen şeylerden olan hava durumunu bu uygulamalarla en iyi şekilde kontrol edebilirsiniz.

Günlük planlarımızı yapmak ve yaşarken planları uygulamakta en büyük yardımcılarımız olan akıllı telefonlarımız, meteoroloji gibi hayatımızı büyük ölçüde etkileyen servislere anında ulaşım sunarak sürprizlerin mümkün olduğunda önüne geçilmesini sağlıyor.

Bu yazımızda sizler için hava durumunu en sade, anlaşılır ve gerektiğinde detaylı şekilde gösteren; en önemlisi de tahminlerinde doğruya en yakın olanları bir araya getirdik. En önemlisi; bahsedeceğimiz uygulamaların tamamı ücretsiz. Dilediğiniz gibi indirip kullanabilirsiniz.

1. T.C. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu

Direkt olarak Türkiye'nin Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesindeki Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen uygulama, çok uzun zamandır Play Store üzerinde mevcut ancak yakın zamanda yapılan güncellemeyle arayüz ve kullanışlılık inanılmaz şekilde arttırılmış hale geldi. Uygulamanın yan menüsünden hava durumunun yanı sıra uydu görüntüleri, radar görüntüleri, kıyılardaki hava durumu, deniz suyu sıcaklıkları, kar kalınlığı ve "Meteorolojinin Sesi Radyosu"na ulaşılabilir. 24 saat çalışan devlet memurlarının gözlemleriyle ortaya çıkarılan bu veriler gördüğümüz kadarıyla bu listedeki ve ülkemizdeki en kesin hava durumu verilerini oluşturmakta.

2. MSN Hava Durumu

Microsoft'un ünlü sosyal medyası MSN'in hava durumu, sade ve kullanışlı bir arayüzde hava durumunu bizlere servis ediyor. Gerekli detayları içeren ve aşırıya kaçmayan uygulama, Microsoft ekosisteminde yer alanlar için görsel ve işlevsel olarak birebir!

3. Weather Underground

Dünya çapında bir çok kullanıcısı olan Weather Underground, temiz ve kullanışlı bir arayüzde ihtiyacınız olan bilgiden fazlasını size sunmaya hazır. Bizce biraz yorucu olan bu durumi spesifik bilgilere ulaşmak isteyenlere yardımcı olabilir. Çeşitli meteoroloji haritaları ve anlık bildirimler sunan uygulama, reklamlar ile geliyor. İstenirse yıllık 5 liradan az bir abonelikle reklamlar ortadan kaldırılabilir. Acil durum uyarı özelliği olan uygulamada bu fonksiyon malesef sadece ABD'de kullanılabilir durumda.

4. Yahoo Hava Durumu

Yahoo hava durumu uygulaması meteorolojik olarak ek bir fonksiyon sunmasa da bizi en çok etkileyen kısmı görselliği oldu. Hiç bir ekstra fonksiyonu olmayan, ayarları da sadece basit bir kaç seçenekten oluşan Yahoo Hava Durumu, her şehir için farklı fotoğraflar gösteriyor. Bu fotoğrafları sürekli olarak değiştiriyor ve kendinizi hava durumu uygulamasına dakikalarca bakakalmış halde buluyorsunuz. Alttan yukarıya doğru sürüklenebilen menüde istediğiniz her şeyi transparan bir kartın üzerinde buluyorsunuz ve güneşin hareketi gibi durumlar özel animasyonlarla gösterilmiş.

5. Google Hava Durumu

Eğer akıllı telefonunuza ek bir şey yüklemek istemiyorsanız, yeriniz yoksa, cihazınız donanımsal olarak zorlanıyorsa, Google Hava Durumu sizin imdadınıza yetişecektir. Gerekli tüm bilgileri sunan ve Google uygulamasının içine gömülü şekilde de yer alan servis, görsel olarak da materyal dizayn felsefesinden hiç bir ödün vermiyor. Eğer telefonunuzda Google uygulaması yoksa bile tarayıcıyı açıp arama çubuğuna "hava durumu" yazdığınızda çıkacak olan Google arama sonucu, size saat saat havanın nasıl olacağını gösterebilecek kapasiteye sahip.

Her gün hava durumunu kontrol etmek için sizin en çok kullandığınız uygulama hangisi? Yorumları bekliyoruz.