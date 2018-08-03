Android'in 9. Sürümü P'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Google'ın beklenen Android P işletim sistemi için tarih açıklandı. Pek çok telefon üreticisinin Android 8.0'ı telefonlarına ulaştıramadığı düşünülünde Android 9.0'ın telefonlara ne zaman geleceği soru işaretleri yaratıyor.

Android P, Google'ın henüz beta sürecinde olan 9. büyük Android yazılımıdır. Google yazılımının en son güncellemesi, Android kullanıcılarının cihazlarında nasıl gezineceğini kökten değiştirecek bazı önemli değişiklikler getirecek şekilde ayarlandı. Android P, özellikle yeni hareket tabanlı kontroller getirmenin yanı sıra tasarım ile ilgili destek sunacak.

Google, pilin kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunun da farkında olduğu için Android P, akıllı telefon sahiplerine yönelik ekran süresini kısaltmayı vaat eden yeni bir uyarlanabilir pil modunu sunuyor. Pil ömrü ve çentik desteğine ek olarak, bildirimlerin Google işletim sisteminde yönetilme şeklini önemli ölçüde değiştirecek. Fakat yazılımın adının Android P değil Pistachio olacağı da sızdırılan bilgiler arasındaydı.

Google, temmuz başında Android P beta'nın üçüncü versiyonunu kullanıma sundu ve final versiyonun "çok yakın" zamanda geleceğini ısrarla vurguladı. Evan Blass’in bir takvimin resmini paylaşması, yeni işletim sisteminin düşünülenden daha çabuk gelebileceğini düşündürdü. Paylaşılan takvimde 20 Ağustos'ta "P" harfi bulunuyor ve bu da bizlere final sürümü tarihini açıkça gösteriyor.