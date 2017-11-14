Kasım ayında yayınlanan Android kullanım istatistiği yine sinirlerimizi gerdi. Android'i her 5 kişiden yalnızca 1'i güncel olmaya en yakın sürümde kullanıyor.

Google, her ay çeşitli Android sürümlerinin kullanıcılar arasında nasıl dağıldığını gösteren bir grafik yayınlıyor. Bu yayınlanan rapora göre geliştiriciler hangi cihazlara hitap ettiklerini öğrenmiş oluyorlar. Şirket, Kasım ayı için raporunu da dün sabah saatlerinde yayınladı. Bu ay artık bazı şeylerin değişeceğini bekliyorduk ki, Android’in sorunu bir kez daha yüzümüze çarptı.

Rapora göre, Kasım ayında Google Play’e giren insanların yalnızca %0,3’ünde Android 8.0 Oreo yüklü durumda. Bu durum haliyle Android’in en büyük sıkıntısını gözler önüne seriyor. Google her ne kadar güncel işletim sistemi çıkarsa da çok büyük bir kitle güncel işletim sisteminden ne yazık ki yararlanamıyor. Üstelik bir önceki Android sürümü olan Android 7 Nougat da yeterli seviyede değil. Nougat, toplam Android kullanıcılarının %20,6’sında var. Geriye kalan çok büyük bir kitle ne yazık ki eski Android sürümlerini kullanıyorlar ve kullanmaya da devam edecekler.

iOS kullanıcılarında bu oran çok daha başarılı. iPhone kullanıcılarının çok büyük bir kısmı iOS 11’e geçiş yapmış durumda. Eski sürüm iOS 10’da da hatırı sayılır insan bulunsa da, iOS 9’un çok az kullanıcısı var ve bu sayı her geçen gün azalıyor.

Android’in her sene karşılaşılan bu soruna artık bir dur demesi gerekiyor. Büyük telefon üreticilerinin yüksek paralar kazanması için yeni işletim sistemlerine destek verilmiyor. Paraları artık 4000 TL’den başlayan telefonları 2 senede yenilememiz isteniyor. Android kullanıcılarının en iç karartıcı grafiği olarak gördüğüm bu durum, umarım en kısa süre içerisinde artık bir çözüme kavuşur.

Ayrıca, eğer elinizin altında bir Google Pixel gibi cihaz yoksa, güncel işletim sistemini alıyor olsanız bile, yaklaşık 6 ay sonra telefonunuza indirebiliyorsunuz. Bu zamanlarda genellikle bir sonraki işletim sistemi tanıtılıp beta sürümüne başlanıyor. Android kullanıcıları, her halükarda geriden gelmeye devam ediyor.