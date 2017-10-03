Android'in En Çok Kullanılan Sürümü Belli Oldu!

Android 8.0'ın yayınlandığı bu günlerde en çok kullanılan Android sürümlerini listeledik. Anketimize katılmayı unutmayın.

Hangi Android sürümünün ne kadar kullanıcısı olduğunu biliyor musunuz? Android’in son sürümü Oreo’nun şu anda her cihazda olmamasından dolayı bu konuda rekabet edemeyeceğini zaten biliyoruz, ancak açıklanan listeye göre Oreo’dan önce çıkan Nougat’ın da beklenildiği gibi piyasanın büyük bir kısmını elinde tutacak tarzda bir başarısı olmadığı gözlemleniyor.

Android cephesinde 2 Ekim’de elde edilen verilere göre %32 ile en çok kullanılan Android sürümü Android 6.0 Marsmallow olmaya devam ediyor. Bu işletim sistemini %26,7’le Android 5.0 Lollipop takip ederken 3. sırada 17,8’le Android 7.0 Nougat yer alıyor.

Şu anda yalnızca Google Pixel, Nexus ve Sony Xperia XZ1’lerde bulunan Android 8.0 Oreo ise dünya üzerindeki tüm Android telefonlara oranla %0,2’lik bir kitlenin elinde bulunuyor. Sayıları 2 milyardan fazla olan Android kullanıcılarının bu sayısı bile 40 milyon insan yapmasına rağmen, Android alanının dominant işletim sisteminin hala Marsmallow olduğunu söyleyebiliriz.

Marsmallow’ların çok büyük kısmı(tahminen hiç biri) Oreo’ya geçmeyeceği ve Nougat’ın da yalnızca bir kısmının güncel işletim sistemine geçiş yapacağı düşünüldüğünde, Oreo'nun daha uzun süre az sayıda kullanıcıya hitap edeceğini söyleyebiliriz.

Oreo’nun bu oranının Galaxy S ve Galaxy Note serisine desteğin gelmesinin ardından ciddi bir sıçrayış yapacağını düşünüyorum. Eski telefonlar dışında yeni telefonlara geçiş yapacak milyonlarca insan, zamanla Oreo’nun istatistiğini yukarıya çekecektir.

Peki, siz Android’de hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? Aşağıdaki anketimize katılarak en çok kullanılan işletim sistemini seçebiliriz.