Android'in En İyi 5 Ücretsiz Ekran Yansıtma Uygulaması

Android'de kullanabileceğiniz en iyi 5 ekran yansıtma uygulamasından bahsettik. Bu uygulamalar ücretsiz olmalarının yanı sıra birçok ihtiyacınızı da karşılayacaklar.

Telefonlarımız bir nevi bilgisayarlarımız gibi oldular. Teknik olarak zaten bir bilgisayar olan akıllı telefonlar, buna rağmen bazı konularda bilgisayarın bize sunduğu rahatlığı sunamıyorlar. Böyle durumlarda evimizde de olsa bir bilgisayara ihtiyaç duyuyoruz. Her dakika başına oturamadığımız bu bilgisayarlara işimiz düştüğünde onu kontrol etmek sıkıntıya düşebilir.

Bugün sizlere telefonlardan bilgisayarlar veya televizyonlarla bağlantı kuracak 5 başarılı uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamalar sayesinde bilgisayarınızın açık olduğu anlarda çok uzakta bile olsanız bilgisayara bağlanabilir ve işlerinizi halledebilirsiniz.

Chrome Uzaktan Masaüstü

En popüler ekran paylaşımı uygulamalarından birisi olan Chrome Uzaktan Masaüstü uygulaması, telefonunuzun ekranına bilgisayarınızın ekranını yansıtmanızı ve bu sayede bilgisayarı kontrol etmenizi sağlar. Uygulamanın en büyük özelliği, üzerinde Chrome yüklü olan her cihazda çalışabilmesidir. Uygulamada premium gibi özellikler yoktur. Tüm özelliklerinin ücretsiz olarak kullanımına izin verir.

Samsung Smart View

Birçok akıllı TV ve akıllı telefonda çalışabilen bu uygulama, telefonunuzun ekranını televizyona aktarabilmenizi sağlıyor. Evinizde veya bölgenizde uygun şartlar varsa bir an bile düşünülmeden kullanılabilir.

Microsoft Remote Desktop

Chrome uzaktan masaüstü uygulamasına çok benzeyen bir uygulama. Temelde aynı işlemleri yaparak bilgisayarınızın ekranını telefonda görmenizi ve kontrol etmenizi sağlar. Windows Professional ve Server sürümlerinde kullanılabilen bu uygulama, ihtiyaç duyulması halinde video ve ses akışı da sağlayabiliyor. Hiçbir satın alma olmadan her şeyiyle ücretsiz olan uygulamayı Windows kullanıcılarının daha çok kullanmasını öneriyorum.

TeamViewer

Uzaktan masaüstü uygulamaları arasında en ünlüsü bu diyebilirim. Yalnızca telefon değil, bilgisayardan bilgisayara gibi özellikleri ile tam bir hizmet aracıdır. Bir hesap üzerine bağladığınız bilgisayarları kontrol etmenizi sağlayan TeamViewer, bir iş ağı üzerinde çalışan ve genelde 2 ve daha fazla bilgisayar kullanan insanların vazgeçilmezidir. Mobil uygulamada da bilgisayarınızın ekranını sorunsuz bir şekilde kontrol etmenizi sağlar. Android dışında Mac, Windows ve Linux’u destekleyen uygulamada ücretsiz seçeneğinin yanında daha çok kurumsal alanlara hitap eden çeşitli ödeme seçenekleri yer alıyor.

Google Home

Chromecast ve diğer Google cihazları ile kullanılan bir uygulama olan Google Home, telefon ekranınızı TV’ye aktarmak gibi özellikleri ile son derece başarılı işler yapabilir. Bununla birlikte, video streaming gibi kullanım alanları olan Google Home’un Chromecast özelliği ücretli olmasının sıkıntılı olması dışında başarılı bir uygulama.