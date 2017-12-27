Google'ın Mayıs ayında desteklediğini açıkladığı Kotlin programlama dili kısa sürede pek çok geliştirici tarafından tercih edildi. Analistlere göre Kotlin'in kullanım oranı, 2018 yılının sonunda Java'yı geride bırakacak.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Google, Android uygulama geliştirme için Kotlin programlama dilini destekleyeceğini açıklamıştı. Kotlin her ne kadar destekleniyor olsa da uygulamaların %95’ini oluşturan Java, hala Android için baskın programlama dili olarak göze çarpıyordu.

Aradan çok uzun bir süre geçmemesine rağmen Kotlin, uygulama geliştirmedeki payını %15’e çekmeye başardı. Kotlin programlama dilinin kısa sürede bu kadar hızlı bir şekilde yayılması pek çok kişinin aklına ‘Java’nın tahtı sallanıyor mu?’ sorusunu getirdi.

Dürüst olmak gerekirse Java’nın tahtı gerçekten sallanıyor. Yapılan analizlere ve Kotlin’in yaygınlaşma hızına bakılarak oluşturulan tahminlere göre 2018’in sonuna kadar Kotlin’in Java’yı geçme ihtimali bulunuyor.

Görünüşe göre uygulama geliştiriciler daha modern bir programlama diline geçiş yapıyorlar. Peki bu durum Android kullanıcıları için ne anlam ifade ediyor? Hiçbir şey. Yalnızca geliştiricilere göre Kotlin dilini yazmak daha kolay ve dil, mobile daha uyumlu.

‘Kotlin ne?’ diye soracak olursanız da Kotlin, Java sanal makinesini kullanan ve JavaScript kaynak koduna derlenebilen statik bir programlama dilidir. İlk kez 2011 yılında Project Kotlin adı ile çıkış yapmış olmasına karşın kararlı sürümü geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanmıştır.