Android'in 'Hazır' Uygulamalar Özelliği Artık Çok Daha Hızlı!

Android kullanıcılarının bir uygulamayı indirmeden önce 'demo' sürümünü deneyebildikleri Android Hazır Uygulamalar özelliği daha hızlı ve sade olacak şekilde güncellendi.

Google, ‘hazır uygulamalar’ (Instant App) özelliğinin daha hızlı ve kullanılabilir olabilmesi için iyileştirdi. Güncellenen Android Hazır Uygulamalar Programlama Kiti ile birlikte geliştiriciler dil, ekran ve işlemci mimarisine göre daha farklı hazır uygulamalar sunabilecekler.

Örneğin düşük ekran çözünürlüğü olan ARM işlemcili Çin merkezli bir akıllı telefon kullanıyorsanız, farklı bir işlemciyi referans almış ya da farklı bir dilde içerik görmek istemezsiniz. Google’ın hazır uygulamalar üzerinde gerçekleştirdiği güncellemeler ile en az %10 daha hızlı hazır uygulama deneyimi yaşayacaksınız.

Yeni güncelleme, denediğiniz bir hazır uygulamanın tam sürümünü indirmek istediğinizde, hazır uygulama verilerini saklamanıza imkan sağlar. Bu özellik daha önce yalnızca Android Oreo cihazlarda bulunurken artık Android Lollipop ve üzeri sürümleri kullanan tüm cihazlarda da kullanılabilecek.

Geliştiricilerin yeni özellikleri kullanabilmesi için hazır uygulamalarını güncellemeleri gerekecek. Bu nedenle yeni özellikleri hemen görmeyi beklemeyin.