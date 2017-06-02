Android’in Haziran Ayı Güvenlik Güncellemeleri Belli Oldu!

Google, mobil işletim sistemi Android’in güvenlik sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor. Son aylarda artan kötü amaçlı yazılım sayısı, firmayı daha sık güvenlik güncellemesi sunması için zorluyor.

Haziran ayı içerisinde kullanıcılarına güvenlik sorunları yaşatan ve yaşatması muhtemel olan cihazlar, Android’in güvenlik yamalarına kavuşacak. Google, yayımladığı bir blog yazısında bu cihazların listesini de sundu.

Google, güvenlik açığı bulan araştırmacılara son yıllarda 1.5 milyon dolardan fazla ödül verdi. Sadece geçtiğimiz yıl 115 kişi, yaptıkları çalışmayla Android’i daha iyi bir noktaya getirdikleri için ödül almaya layık görülmüştü.

Artan güvenlik endişelerinin en büyük etkenlerinden birisi Google Play Store’daki kalitesiz uygulamalar. Firmanın söz konusu uygulamalarla başa çıkmak için geliştiricileri daha sıkı bir denetime tabi tutması bekleniyor. Her geçen gün artan ve tıpkı grip virüsü gibi bağışıklık kazanan kötü amaçlı yazılımlara karşı, güvenlik açığı tespit edilen cihazlara düzenli olarak güncelleme getirilecek.

İşte Haziran Ayında Güvenlik Güncellemesi Alacak Cihazlar:

BlackBerry: Priv

Fujitsu: F-01J

General Mobile: GM5, GM5 Plus

Gionee: A1

Google: Pixel XL, Pixel, Nexus 6P, Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 9

LG: LG G6, V20, Stylo 2 V, GPAD 7.0 LTE

Motorola: Moto Z, Moto Z Droid

Oppo: CPH1613, CPH1605

Samsung: Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy S7, Galaxy S7, Galaxy S7, Galaxy S7, Galaxy S6, Aktif, Galaxy S5 Çift SIM, Galaxy C9 Pro, Galaxy C7, Galaxy J7, Galaxy On7 Pro, Galaxy J2, Galaxy A8, Galaxy Tab S2 9.7

Sharp: Android One S1, 507SH

Sony: Xperia XA1, Xperia X

Vivo: Vivo 1609, Vivo 1601, Vivo Y55

Tahmini olarak aktif bir şekilde kullanılan 2 milyar Android cihaz var. Böyle büyük bir kitle her zaman kötü amaçlı yazılım üreticilerinin hedefi olmuştur ve de olmaya devam edecektir. Marketlerinizden güvenilir geliştiricilerin yayımlamadığı kalitesiz uygulamaları indirmemeye dikkat edin. Eğer bilinmeyen bir kaynaktan uygulama indirecekseniz, güvenlik riski aldığınızı aklınızdan çıkarmayın.